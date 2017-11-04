Antalyaspor- Kardemir Karabükspor maçının ardından

Leonardo Araujo: \"Bu galibiyet çok iyi oldu\"

Popoviç: \"Rakibimizin müthiş yıldızı vardı\"

Süper Lig\'in 11\'inci haftasında Antalyaspor sahasında Kardemir Karabükspor\'u 2-1 yendi.

Antalyaspor Teknik Direktörü Leonardo Araujo, maçtan sonra yaptığı açıklamada, alınan galibiyetten dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını belirten Araujo, \"Hafta içerisinde bu maça çok iyi hazırlandık. Geçen hafta yenildik maalesef. Kötü sonuçları ardı ardına almamak için bu galibiyet bizim adımıza çok iyi oldu ve alt sıralardan üst sıralara çıkma yolunda bu önemli virajı atlattık. Bütün oyuncularım gerçekten harika bir şekilde savaştı. Fedakarlık gösterdi. İnanılmaz bir şekilde mücadele vardı sahada. 1-0\'dan sonra gol yedik ama pes etmedik. Ardından bir gol daha attık ve maçı 2-1 kazandık. Mutluyuz\" dedi.

Bir gazetecinin, duran toplardan yenilen gol ile 3 ve 4\'üncü bölgelerde top kayıpların çok görüldüğünü hatırlatması üzerine konuşan Leonardo Araujo, \"Duran toptan gol yemek kötü tabi. Bizim gibi takımlara karşı dikkat ve sakinlik gerektiren bir an. Bu dakikadan sonra dikkat ve sakin olmamız gerekiyor. Hafta içerisinde de bunun üzerine çok çalıştık. Ama doğru, duran toplara çalışmamıza rağmen golü yedik. Dediğim gibi konsantrasyonu ve dikkatinizi çok iyi bir şekilde sağlamanız gerekiyor. Aynı zamanda bu özgüven kaybına yol açabiliyor. Ama bizim takımımız hızlı bir şekilde toparlandı. İkinci golü bu şekilde yemedik. Güçlü ve ardada boşluklar yakalamaya çalışan bir rakibe karşı oynadık. İkinci yarıda daha organize bir şekilde oynamaya çalıştık. Ardından attığımız ikinci gol var. Bu şekilde organize olarak maçı kapattık\" diye konuştu.

ETO\'O YORUMU

Rakip takım teknik direktörün Antalyaspor\'un maçı Eto\'o sayesinde kazandığı yönünde verdiği demeç için de açıklamalar yapan Leonardo, \"Eto\'o takımın parçası. Baktığınızda Eto\'o takımın lideri. Çünkü, inanılmaz bir şekilde kariyeri var. Kariyeri hakikaten üst düzey. Burada da gerçekten çok harika bir kariyeri devam etti. Antalyaspor\'da inanılmaz işler yaptı. Açıkçası ondan beklenen de o. Bu tür maçlarda, zor durumda maçı bu tür oyuncular aldırır. O da kendisinden bekleneni yaptı ve iki gol atarak maçı kazandık. Popoviç\'e hak veriyorum. Antalyaspor gibi kaliteli bir takımın oyuncularına karşı oynadılar. Bu yüzden bunu da bu şekilde değerlendirebilirim\" ifadelerini kullandı.

POPOVİÇ: \"RAKİBİMİZİN MÜTHİŞ YILDIZI VARDI\"

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Tony Popoviç ise çok kısa konuştu. Antalyasporlu Samuel Eto\'o\'ya övgüler yağdıran Tony Popoviç, \"Aslında çok basit. Maçın kritiği yorumu, rakibimizin müthiş bir yıldızı vardı. İki golde de onun etkisi vardı. Onun golleriyle ve bu kalite ile Antalyaspor bize galip geldi. Maçın genelinde oyunun hakimi bizdik\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Popoviç\'in açıklamaları

-Leonado\'nun açıklamaları

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Haber: Süleyman EKİN - Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)