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Spor

Antalyaspor Jeremy Menez'i transfer etti

Antalyaspor, geçmişte Milan, Roma, PSG, Monaco takımlarında oynayan deneyimli oyuncuyla 3 yıllık anlaşma sağladı

09 Haziran 2017 22:23

Antalyaspor, Fransa Ligue 1'de mücadele eden Girondins Bordeaux takımından 30 yaşındaki kanat oyuncusu Jeremy Menez'i transfer etti. Protokol anlaşması imzalanan oyuncunun sözleşmesi 3 yıllık olacak.

Antalyaspor'un resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüz, Fransa'nın Bordeaux takımında forma giyen profesyonel futbolcu Jeremy Menez ile yaptığı görüşmeler sonucu protokol imzalamıştır. Kendisini 3 yıllığına Antalyasporumuza bağlayan sözleşmeye imza atan deneyimli kanat oyuncusu ile resmi transfer dönemi başladıktan sonra sözleşme imzalanacaktır. 

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

Geçmişte Milan, Roma, Paris Saint-Germain, Monaco formaları da giyen deneyimli oyuncu, Bordeaux formasıyla oynadığı son sezonda 26 maça çıkmış, 1.473 dakika sahada kalarak 3 gol ve 2 asistlik performans göstermişti.

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