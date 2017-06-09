Antalyaspor Jeremy Menez'i transfer etti

Antalyaspor, Fransa Ligue 1'de mücadele eden Girondins Bordeaux takımından 30 yaşındaki kanat oyuncusu Jeremy Menez'i transfer etti. Protokol anlaşması imzalanan oyuncunun sözleşmesi 3 yıllık olacak.

Antalyaspor'un resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüz, Fransa'nın Bordeaux takımında forma giyen profesyonel futbolcu Jeremy Menez ile yaptığı görüşmeler sonucu protokol imzalamıştır. Kendisini 3 yıllığına Antalyasporumuza bağlayan sözleşmeye imza atan deneyimli kanat oyuncusu ile resmi transfer dönemi başladıktan sonra sözleşme imzalanacaktır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

Geçmişte Milan, Roma, Paris Saint-Germain, Monaco formaları da giyen deneyimli oyuncu, Bordeaux formasıyla oynadığı son sezonda 26 maça çıkmış, 1.473 dakika sahada kalarak 3 gol ve 2 asistlik performans göstermişti.