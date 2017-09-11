Antalyaspor- Galatasaray: 1-1

Süleyman EKİN / ANTALYA, (DHA)

STAT: Antalya Stadyumu

HAKEMLER: Halis Özkahya (xx), Ceyhun Sesigüzel (xx), Hakan Yemişken (xx)

ANTALYASPOR: Ferhat (xx)- Diego Angelo (xx), Sakıb Aytaç (xx), Djourou (xx), Celustka (xx)(Dk.89 Salih Dursun), Yekta (xx), Charles (xx), Danilo (xx)(Dk.67 Emre Güral x), Maicon (xx), El Kabir (xx)(Dk.53 Aydın x), Eto\'o (xxx)

GALATASARAY: Muslera (xx)- Mariano (xx), Serdar Aziz (xx)(Dk. 63 Denayer x), Maicon (xx), Linnes (xx), Tolga Ciğerci (xx), Fernando (xx), Rodrigues (xx), Ndiaye (xx)(Dk.62 Selçuk x), Belhanda (xx)(Dk.88 Feghouli), Gomis (xxx)

GOLLER: Dk.34 Gomis (Galatasaray), Dk.82 Eto\'o (Antalyaspor)

SARI KART: Linnes (Galatasaray)

SÜPER Lig\'in 4\'üncü haftasında Antalyaspor ile Galatasaray 1-1 berabere kaldı.

Kırmızı beyazlı takımda maçın başlamasına dakikalar kala sürprizler yaşandı. Teknik direktör Rıza Çalımbay, kaleci Boffin\'i yedek soyundururken, Nasri ve Menez\'i kadroya almadı. Antalyasporlu futbolcular Zabıta Haftası dolayısıyla üzerinde \"191 yaşında, hala aynı aşkla milletimizin hizmetindeyiz\" yazılı belediye zabıtasının pankartıyla çıktı. Maça ilgi büyüktü. 33 bin kişilik Antalyaspor Stadyumu\'nda karşılaşmayı 27 bin taraftar izledi.

Kırmızı beyazlı taraftarlar Arakan\'da yaşanan zulme dikkat çekmek için tribünlere üzerinde \'Arakan\'da kan akmasın\' yazılı pankart astı.

5. dakikada, Antalyaspor sağ kanattan serbest atış kazandı. Yekta\'nın hızlı kullandığı faul atışında, Eto\'o ceza alanı içinde topla buluştu. Vuruşunda Muslera topu çelmeyi başardı.

16. dakikada orta alanda iki rakibinden topu kurtaran Eto\'o pasını El Kabir\'e aktardı. Gomis\'ten sıyrılan El Kabir ceza sahasına girmeden vurdu ancak top üstten auta gitti.

20. dakikada Gomis\'ten aldığı pasla topla buluşan Ndiaye yaklaşık 30 metreden vurdu. Etkisiz şut direğin yanından auta gitti.

26. dakikada maçın hakemi Halis Özkahya su molası verdi.

28. dakikada Eto\'o\'nun sol taç çizgisine yakın bir noktadan kullandığı serbest vuruşta Serdar Aziz penaltı noktası üzerinde topu kafayla karşıladı.

29. dakikada Antalyaspor tehlikeli bir atak geliştirdi. Celustka\'nın sağ kanattan ortasında Maicon gelişine şık bir vuruş yaptı. Kaleci Muslera güzel bir refleksle topu çıkardı.

34. dakikada orta alanda Belhanda\'nın attığı uzun pasla ceza sahasına giren Rodrigues, sağ kanattan topu yerden içeri çevirdi. Altıpas çizgisi üzerine hareketlenen Gomis topun gelişine sağ ayağının içiyle dokundu ve meşin yuvarlak arka direkte filelerle buluştu: 0-1.

İlk yarı Galatasaray\'ın 1-0\'lık üstünlüğüyle geçildi.

59. dakikada ceza alanı dışında topla buluşan Eto\'o, sol çaprazdan ceza sahasına girmeden kaleye şutunu çekti. Ancak yavaş giden top kaleci Muslera\'nın ellerinde kaldı.

64. dakikada hızlı gelişen Galatasaray atağında sağ kanattan Rodrigues\'in ortasında kaleci Ferhat zamanında açılıp Gomis\'ten önce topa sahip oldu.

72. dakikada hakem maçta ikinci su molasını verdi.

79. dakikada korneri paslaşarak kullanan Emre Güral sağ kanattan sol ayağıyla ortaladı. Arka direkte yükselen Maicon topu oyunda tutamadı.

82. dakikada Antalyaspor, Samuel Eto\'o ile beraberliği yakaladı. Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunu hızlı kullanan Antalyaspor\'da Charles topu altıpasa ortaladı. Eto\'o kale önünde kafayı vurdu: 1-1.

Kalan dakikalarda takımların skoru değiştirme çabaları sonuç vermeyince maç 1-1 berabere bitti.

FOTOĞRAFLI