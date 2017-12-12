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Spor

Antalyaspor evinde yenilse de üst tura yükseldi

Orhangazi Belediyespor deplasmanda Antalyaspor'u 3-2 mağlup etti

12 Aralık 2017 18:25

Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ikinci maçında Orhangazi Belediyespor'a 3-2'lik skorla mağlup oldu. İlk maçı 3-0 Kazanan Antalyaspor, Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında Antalyaspor, sahasında 3. Lig takımlarından Orhangazi Belediyespor'u konuk etti.

Hafta arasında hem başkanı hem de teknik direktörü istifa eden Antalyaspor, Orhangazi Belediyespor'a 3-2'lik skorla mağlup oldu.

Orhangazi Belediyespor'a galibiyeti getiren golleri Mustafa Yüksektepe, Koray Kurt ve İlhan Faruk Güler kaydetti.

Antalyaspor'un gollerini ise Moestafa El Kabir ile Emre Güral attı.

İlk maçı 3-0 kazanan Antalyaspor, rövanş maçını 3-2 kaybetmesine rağmen Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükselen ilk takım oldu.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi 15 Aralık Cuma günü yapılacak.

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