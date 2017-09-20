Antalyaspor, David Badia yönetiminde çalıştı

ANTALYA, (DHA)

ANTALYASPOR, teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollarını ayırmasının ardından pazartesi günü oynayacağı Osmanlıspor maçı hazırlıklarını altyapı direktörü David Badia yönetiminde sürdürdü.

Antalyaspor, Süper Lig\'in 6\'ncı haftasında sahasında Osmanlıspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile yolları ayrılması sonrasında kırmızı beyazlılar antrenmanı, altyapı direktörü David Badia yönetiminde yaptı. Isınma hareketleri ile başlayan antrenmanda kırmızı beyazlılar top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenmanın ikinci bölümünde Badia, futbolculara sınırlı alanda taktik çalıştırdı. Antrenmanda Zeki ile Sakıb takımdan ayrı fizyoterapist gözetiminde yürüyüş yaptı, Sandro ise kondisyon çalıştı. Ameliyat olan Salih ise antrenmanda yer almadı.

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