Antalyaspor'da 4 futbolcu kadrodan çıkarıldı!

Fraport TAV Antalyaspor'da Koronavirüs testi pozitif çıkan bir futbolcu ile temaslı 3 futbolcu Beşiktaş maçı kadrosundan çıkarıldı.

Turkcell Süper Kupa finalinde Beşiktaş ile karşılaşacak Fraport TAV Antalyaspor'da yeni tip Koronavirüs testi pozitif çıkan bir futbolcu ile temaslı 3 futbolcunun maç kadrosundan çıkarıldığı açıklandı.

Antalyaspor Kulübünden yapılan açıklamada, Katar'ın başkenti Doha'daki Ahmed Bin Ali Stadyumu'nda çarşamba günü saat 20.45'te oynanacak süper kupa finali öncesinde bir futbolcunun Covid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Açıklamada, bu futbolcunun yanı sıra temaslı 3 oyuncunun Beşiktaş maçı kadrosundan çıkarıldığı kaydedildi.