Antalyaspor çıldırdı; hedef Messi!

Kamerunlu yıldız Samuel Eto'o'yu transfer edip Ronaldinho ile görüşmelerini sürdüren Antalyaspor'da Kulüp Başkanı Gültekin Gencer, "Bundan sonra hedef artık Messi" dedi.

Başkanı Gültekin Gencer, Samuel Eto'o'nun transfer ücretinin sponsorlar tarafından karşılanacağını beliryerek, "Eto'o'nun transfer ücretinin bir bölümü Futbol Federasyonu'ndan alınan 'ayak bastı' parası ile ödendi. Bu para ilerleyen zamanlarda sponsorlardan karşılanacak" dedi.

Mbılla ve Ofoedu görüşmeleri sürüyor

Transfer çalışmaları kapsamında 3 yabancı, 2 yerli olmak üzere 5 oyuncuyla sözleşme imzaladıklarını hatırlatan Gencer, 3 yabancı futbolcuyla da görüşmelerin sürdüğünü söyledi. Sol kanada ileriye yatırım olabilecek şekilde yabancı oyuncu transfer etmeyi düşündüklerini aktaran Antalyaspor Başkanı, Samsunsporlu Mbilla Etame ve Chikeluba Ofoedu ile görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

‘Her yerde Eto'o ve Antalyaspor konuşuluyor’

Eto'o transferinde diğer futbolculardan farklı hiçbir prosedür uygulamadıklarını söyleyen Başkan Gencer, maliyetinin yüksek olduğu yönündeki tepkilere şu yanıtı verdi:

"Bundan sonra yapacağımız pazarlamayı düşünürsek, 3 milyon Euro'nun 30 milyon Euro olarak dönmemesi içten bile değil. Eto'o transfer olduktan sonra, 49 yıllık Antalyaspor tarihinde Antalyaspor ülke basınında birinci sayfaya hiç yerleşti mi? Onun dışında dünya basınını bu kadar meşgul etti mi? Her yerde şu anda Eto'o ile Antalyaspor konuşuluyor. Herkes birleşse, 50 milyon Euro harcasa Antalya ismini bu kadar dünya zirvesine yerleştiremez. Bu para ile pulla ölçülecek bir şey değil."

Eto'o bereketi

Samuel Eto'o transferinin ardından kentte Antalyaspor'a ilginin arttığını vurgulayan Başkan Gencer, yapımı devam eden stattaki 42 locadan yılda 8,5 milyon TL hasılat yapmayı planladıklarını söyledi.

Taraftarın kombine biletin satışa çıkacağı günü merak ettiğini anlatan Başkan Gencer, şöyle devam etti:

"Eto'o'nun garantisi sadece 42 loca. İddia ediyorum yarısına yakınını da yönetim kurulundaki arkadaşlarımız rezerve yaptırdı. Bunlar Eto'o bereketi. Bugün Eto'o olmasaydı, Süper Lig'e çıkmış olsaydık, bu heyecanı yaşar mıydı? Hem play off'tan Süper Lig'e çıkmamız hem de Eto'o transferinden sonra, ben bugün nereye gidersem gideyim, herkes kombine bilet soruyor. Bu sene Eto'o'dan dolayı maçlara geleceğini belirtiyorlar."

Ronaldınho'dan sonra Messı

Ronaldinho'nun transfer görüşmelerinde 1 yıllık teminat mektubu isteği için 12 aya yayılacak bir ödeme takvimi sunduklarını belirten Başkan Gencer, "İmzayı attıktan sonra gelecek. Haber bekliyor. Zaten kendisi açıkladı. Bugün Messi'ye sormuşlar, 'Sen mi büyüksün yoksa Ronaldinho mu?' diye. Messi de 'Ronaldinho daha yaşıyor, ölmedi, futbolu bırakmadı' demiş. Yani bunun cevabı bu." şeklinde konuştu.

Başkan Gencer, "Messi'yi transfer etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna ise "Bizden sonra gelecek yönetim, 5 sene sonra Messi'yi Türkiye 'ye, Antalyaspor'a getirir diye düşünüyorum. Biz de onlardan bunu bekleriz. Artık hedef Messi oldu" cevabını verdi.

‘Şampiyonlukta 1 milyon ekstra Euro

Antalyaspor Başkanı, Süper Lig'de bu sezonu ilk 8 sırada tamamlamayı hedeflediklerini, Eto'o'nun sözleşmesinde ise "Lig şampiyonluğu halinde 1 milyon Euro bonus ödenir" maddesi olduğunu söyledi.