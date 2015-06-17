Antalyaspor Başkanı: Eto'o ile prensipte anlaştık

Antalyaspor Kulübü Başkanı Gültekin Gencer, 34 yaşındaki dünyaca ünlü futbolcu Samuel Eto'o'nun menajeri ile İstanbul'da görüştüklerini açıkladı. Başkan Gültekin Gencer ilerleyen saatlerde yaptığı açıklamada yıldız futbolcuyla prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.

Spor Toto Süper Lig'e yükselen Antalyaspor, Kamerunlu yıldız Samuel Eto'o'nun menajerini transfer görüşmesi için İstanbul 'a getirdi.

Sabah saatlerinde İstanbul'a ayak basan deneyimli golcünün menajeri, Bebek Otel'de Kulüp Başkanı Gültekin Gencer ile buluştu.

Antalyaspor Başkanı, "Kamerun'da olan Eto'o ile telefonla görüştük. Şu an menajeri yanımda, görüşüyorum. Eğer şartlarımız kabul edilirse transfer gerçekleşecek ve Eto'o'yu renklerimize bağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Başkan Gencer: Prensipte anlaştık

İlerleyen saatlerde Antalyaspor Kulübü Başkanı Gültekin Gencer'den yıldız futbolcuyla ilgili bir önemli açıklama daha geldi. Gencer, "Eto'o ile prensipte anlaştık. Cumartesi günü de Ronaldinho'nin menajerliğini yapan ağabeyi ve avukatıyla Antalya'da göreşeceğiz" dedi.

Kamerunlu Samuel Eto'o'nun menajeri ile İstanbul'da görüşen Gencer, futbolcuyla prensipte anlaştıklarını açıkladı. Eto'o ile internet üzerinden görüntülü konuşma da yaptığını aktaran Başkan Gencer, "Eto'nun 3 yıllık sözleşmesi bulunan kulübü ile sözleşmesini fesh etmesi gerekiyor. Fesih işlemlerinin yarın tamamlanmasını bekliyoruz. Fesih gerçekleşince Eto'o'yu resmen transfer edeceğiz" dedi.

'Ronaldinho ile görüşmeler sürüyor'

Antalyaspor'un Süper Lig'de kalıcı olması amacıyla güçlü bir kadro oluşturmayı hedeflediklerini kaydeden Gencer, Brezilyalı yıldız Ronaldinho ile görüşmelerin de sürdüğünü belirtti. Gencer, "Ronaldinho'nun menajerliğini yapan ağabeyi ve avukatı ile cumartesi günü Antalya'da görüşeceğiz" diye konuştu