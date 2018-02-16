Antalyaspor Basın Sözcüsü Arıcı: "Kayserispor ile 6 puanlık maç oynayacağız"

Tolga YILDIRIM / ANTALYA,(DHA) - ANTALYASPOR Basın Sözcüsü Cumhur Arıcı, yarın oynanacak Kayserispor maçında kırmızı-beyazlı taraftara tribünü doldurup, takımı 90 dakika desteklemeleri çağrısı yaptı. Arıcı, \"Kayserispor\'un ligde bulunduğumuz yer itibariyle en önemli rakiplerimiz arasında olmasından dolayı 6 puanlık maç oynayacağız\" dedi.

Spor Toto Süper Lig\'in 22\'nci haftasında Antalyaspor ile Kayserispor yarın saat 13.30\'da Antalya Stadyumu\'nda karşılaşacak. Antalyaspor\'da El Kabir yönetim ile yaşadığı sıkıntılar, Salih ile Zeki sakatlığı, Maicon da kart cezası nedeniyle forma giymeyecek. Kırmızı beyazlılar, Kayserispor karşılaşmasında puan kazanarak ligde çıkış yakalamayı hedefliyor.

\"6 PUAN TAKIMIMIZIN LİGDE KALMASI AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ\"

Antalyaspor Basın Sözcüsü Cumhur Arıcı, kırmızı beyazlıların ligde 21 puan ile 15\'inci sırada ve düşme hattının hemen üzerinde yer aldığını hatırlattı. Kayserispor maçının takımın puan cetvelindeki yeri nedeniyle çok önemli olduğunu vurgulayan Arıcı, \"Bu hafta kendi sahamızda oynayacağımız Kayserispor ve gelecek haftaki Osmanlıspor deplasmanından alınacak 6 puan, takımımızın ligde kalması açısından çok önemli. Bu maçları bizim açımızdan önemli yapan başka bir faktör de hem Kayserispor\'un hem de Osmanlıspor\'un ligde bulunduğumuz yer itibari ile en önemli rakiplerimiz arasında olması. Bir başka deyişle bu karşılaşmalar 6 puanlık maçlar\" dedi.

\"SAHADA HIRSLI VE DAHA ÇOK MÜCADELE EDEN ANTALYASPOR VAR\"

Evkur Yeni Malatyaspor maçında kazanılan 3 puanda taraftarın tribünden takıma verdiği desteği hatırlatan Arıcı, \"Maç 1-1 duruma geldikten sonra takıma desteğini devam ettiren seyircimizin galibiyette önemli rolü var. Ligin ikinci yarısı başladıktan sonra Hamza hocanın takımın başına gelmesiyle takım içinde hem arkadaşlık hem de mücadele anlamında olumlu değişiklik var. Artık sahada daha hırslı ve daha çok mücadele eden bir Antalyaspor var. Bu da ligin ilk 4 haftasında zorlu Beşiktaş ve Galatasaray maçlarına rağmen takımımızın sahada ortaya koyduğu futbol ve aldığımız 4 puan ile futbolcularımızın daha hırslı ve moral motivasyon anlamında daha iyi durumda olmalarını sağlıyor\" diye konuştu.

TARAFTARA ÇAĞRI

Antalyaspor taraftarına çağrıda bulunan Arıcı, \"Taraftarımızdan isteğimiz, takımımızın kendilerine çok ihtiyaç duyduğu bu dönemde, stattaki yerlerini almaları ve 90 dakika boyunca desteklerini sürdürmeleri. Tüm Antalyasporluları ve Antalyalıları yarın maça bekliyoruz\" dedi.

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