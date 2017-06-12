Antalyaspor, Aydın Karabulut ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Antalyaspor, geçen sezon Gençlerbirliği forması giyen ve bonservisi elinde bulunan Aydın Karabulut’u bedelsiz olarak kadrosuna kattı. Birkaç gün önce Bordeaux’tan Fransız yıldız Jeremy Menez’i transfer eden Akdeniz ekibi, ikinci transferi Aydın Karabulut ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Antalyaspor’a geldiği için mutlu olduğunu dile getiren 29 yaşındaki kanat oyuncusu, “Antalyaspor gibi yükselişe geçmiş ve geçmeye devam eden bir kulübe geldim. Bu benim için bir şans. Burada olmayı hak etmesem buraya gelmezdim. Hedeflerimiz yukarılara oynamak. Şampiyonluğa oynamak istiyoruz” dedi.

Aydın Karabulut, geçen sezon 31 maça çıktığı Gençlerbirliği formasıyla 3 gol ve 4 asiste imza atmıştı.