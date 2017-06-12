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Spor

Antalyaspor, Aydın Karabulut ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Transfer sezonunu Fransız yıldız Jeremy Menez ile açan Antalyaspor, 29 yaşındaki Aydın Karabulut'u bedelsiz olarak kadrosuna dahil etti

12 Haziran 2017 18:01

Antalyaspor, geçen sezon Gençlerbirliği forması giyen ve bonservisi elinde bulunan Aydın Karabulut’u bedelsiz olarak kadrosuna kattı. Birkaç gün önce Bordeaux’tan Fransız yıldız Jeremy Menez’i transfer eden Akdeniz ekibi, ikinci transferi Aydın Karabulut ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Antalyaspor’a geldiği için mutlu olduğunu dile getiren 29 yaşındaki kanat oyuncusu, “Antalyaspor gibi yükselişe geçmiş ve geçmeye devam eden bir kulübe geldim. Bu benim için bir şans. Burada olmayı hak etmesem buraya gelmezdim. Hedeflerimiz yukarılara oynamak. Şampiyonluğa oynamak istiyoruz” dedi.

Aydın Karabulut, geçen sezon 31 maça çıktığı Gençlerbirliği formasıyla 3 gol ve 4 asiste imza atmıştı.

 

 

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