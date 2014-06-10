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Spor

Antalyaspor, Avrupa'ya gitmek için resmen başvurdu

UEFA'nın şike davasından Eskişehirspor ve Sivasspor'a 1 yıl men cezası vermesi üzerine Antalyaspor, UEFA Avrupa Ligi'ne gitmek için Türkiye Futbol Federasyonu'na resmen başvurdu

10 Haziran 2014 19:37

Antalyaspor, Eskişehirspor'a bir yıl Avrupa kupalarından men cezası verilmesi üzerine UEFA Avrupa Ligi'ne gitmek için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) resmi başvuruda bulundu.

 

Antalyaspor Kulübü Başkanı Gültekin Gencer, UEFA Tahkim Kurulu'nun Eskişehirspor'a tedbiren 1 yıl Avrupa'dan men cezası verdiğini hatırlatarak, "Statü, UEFA Avrupa Ligi'ne Süper Lig'den 2, Türkiye Kupası'ndan 1 takımın katılmasını öngörüyor. Kupadan katılacak Eskişehispor yarı finalde bizi elediği için Avrupa Ligi'ne bizim gitmemiz gerekiyor. Avrupa'ya gitmek bizim hakkımız. Sürecin lehimize neticeleneceğini tahmin ediyoruz" diye konuştu.

 

Avrupa'ya uygun kadro kurulacak

 

Avrupa'ya gitmeleri halinde belirleyecekleri teknik direktörün istekleri doğrultusunda yeterli bir kadro kuracaklarını anlatan Gencer, "Mevcut kadromuzdan Ferdinand'ı gönderdik. Sözleşmesi biten bazı oyuncularımız var. Teknik direktörü belirledikten sonra kadro yapılanmasına gideceğiz. Avrupa Ligi'ne uygun kadroyu kuracağımızı düşünüyorum" diye konuştu. 

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