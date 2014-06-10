Antalyaspor, Avrupa'ya gitmek için resmen başvurdu

Antalyaspor, Eskişehirspor'a bir yıl Avrupa kupalarından men cezası verilmesi üzerine UEFA Avrupa Ligi'ne gitmek için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) resmi başvuruda bulundu.

Antalyaspor Kulübü Başkanı Gültekin Gencer, UEFA Tahkim Kurulu'nun Eskişehirspor'a tedbiren 1 yıl Avrupa'dan men cezası verdiğini hatırlatarak, "Statü, UEFA Avrupa Ligi'ne Süper Lig'den 2, Türkiye Kupası'ndan 1 takımın katılmasını öngörüyor. Kupadan katılacak Eskişehispor yarı finalde bizi elediği için Avrupa Ligi'ne bizim gitmemiz gerekiyor. Avrupa'ya gitmek bizim hakkımız. Sürecin lehimize neticeleneceğini tahmin ediyoruz" diye konuştu.

Avrupa'ya uygun kadro kurulacak

Avrupa'ya gitmeleri halinde belirleyecekleri teknik direktörün istekleri doğrultusunda yeterli bir kadro kuracaklarını anlatan Gencer, "Mevcut kadromuzdan Ferdinand'ı gönderdik. Sözleşmesi biten bazı oyuncularımız var. Teknik direktörü belirledikten sonra kadro yapılanmasına gideceğiz. Avrupa Ligi'ne uygun kadroyu kuracağımızı düşünüyorum" diye konuştu.