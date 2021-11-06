Antalyaspor, Altay'ı tek golle devirdi

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, kendi sahasında Altay'ı 1-0 mağlup etti.

Geçtiğimiz hafta Giresunspor deplasmanında kazanarak 3 maçlık galibiyet alamama serisini sonlandıran Fraport TAV Antalyaspor, kendi sahasında ağırladığı Altay'ı da tek golle devirerek üst üste 2. galibiyetini aldı.

İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmada Fraport TAV Antalyaspor'un golünü 49. dakikada Paul Mukairu attı. Fraport TAV Antalyaspor, Altay'ı 1-0 mağlup etti.

Bu sonuçla Fraport TAV Antalyaspor ligdeki 4. galibiyetini aldı ve puanını 15'e çıkardı.

İlk 7 haftada aldığı 5 galibiyetle sezona iyi bir giriş yapan Altay ise galibiyet alamadığı son 5 maçında ise 4. kez mağlup oldu.