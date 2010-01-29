Antalyaspor: 0 - Beşiktaş: 1

Süper Lig'de 19. haftanın açılış maçında Beşiktaş, Antalyaspor'u deplasmanında 55. dakikada Bobo'nun penaltı golüyle geçerek 3 maç aradan sonra galip geldi.

Beşiktaş, 19. hafta maçında Antalyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup ederek 2 ay sonra ilk galibiyetini aldı.

Antalyaspor'da teknik direktör Mehmet Özdilek, sakatlığı nedeniyle Sedat Ağçay'ın yerine orta sahada Korhan Öztürk'e yer verirken, genellikle defansın solunda oynattığı Şenol'un yerine sol bekte Orhan Ak'a görev verdi. Özdilek, hücum hattını da Necati Ateş ve Serge Djehoua'dan oluşturdu.

Beşiktaş teknik direktörü Mustafa Denizli ise uzun süren sakatlığının ardından kaleyi Rüştü'ye teslim ederken, sakatlığı süren Ferrari ve cezalı İbrahim Kaş'ın yokluğunda defansın göbeğini Tomas Sivok ve İbrahim Toraman'dan oluşturdu. Denizli, hücumda Bobo'yu oynatırken, Tabata'ya da forvet arkasında oynattı.

10. dakikada Fink sağ kanattan yerden ortaladı, Bobo topun gelişine sol ayağınla sert vurdu ve top kale direğinin az farkla üstünden auta etti. Bu atak Beşiktaş'ın en önemli atağıydı.

İlk yarı boyunca Beşiktaş, Antalyaspor'a oranla çok daha etkili olurken devre golsüz sona erdi.

İkinci yarıya konuk ekip Beşiktaş yine hızlı başladı sık sık Antalyaspor kalesinde görünmeye başladı siyah-beyazlı takım oyuncuları. 55. dakikada sağ kanattan yapılan ortada topa İbrahim Toraman ile birlikte Antalyaspor'dan Batak ve Orhan Ak yükseldi. Batak'ın eline çarpan top sonucu hakem Özgüç Türkalp yardımcı hakemin de uyarısıyla penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Bobo siyah-beyazlı ekibi 1-0 öne geçirdi.

60. dakikada hızlı gelişen ev sahibi atağında sol tarafta topla buluşan Necati yerden o kadar kötü vurdu ki kaleci Rüştü topu kontrol etmekte hiç zorlanmadı.

68. dakikada eski Beşiktaşlı Erhan Güven sağ kanattan çok güzel bir orta yaptı ve Serge Djehoua'ınn, Ekrem Dağ'ın yanından kafa vuruşu az farkla auta gitti.

80. dakikada Serge Djehoua'nın sağ kanattan sert vuruşunu kaleci Rüştü çelmeyi başardı.

Antalyaspor'un en önemli atağında 83. dakikada oyuna yeni giren Veysel'in soldan yaptığı ortada Necati Ateş'in kafa vuruşu az farkla auta gitti.

Antalyaspor'un son dakikalarda baskısı sonuç vermeyince maç 1-0 Beşiktaş'ın üstünlüğü ile sona erdi.

Bu sonuçla Beşiktaş puanını 35'e çıkartırken, Antalyaspor ise 27 puanda kalmış oldu.



Antalyaspor: 0 - Beşiktaş: 1



Stat: Antalya Atatürk Stadı



Hakemler: Özgüç Türkalp xx, Erdinç Sezertam xx, Muharrem Yılmaz xx



Antalyaspor: Ömer Çatkıç x, Erhan Güven xx, Radoslav Batak xx, Yalçın Ayhan xx, Orhan Ak xx, Jedinak xx, Ertuğrul Arslan x (Dk. 64 Fatih Ceylan xx), Korhan Öztürk xx, Tita xx (Dk. 82 Veysel Cihan x), Serge Djehoua x, Necati Ateş x



Beşiktaş: Rüştü Rençber xxx, Ekrem Dağ xx, Tomas Sivok xxx, İbrahim Toraman xxx, İbrahim Üzülmez xx, Nihat Kahveci x (Dk. 62 Necip Uysal x), Fabian Ernst xxx, Michael Fink xxx, Tello xxx (Dk. 84 İsmail Köybaşı x), Tabata xx (Dk. 62 Holosko xx), Bobo xx

Gol: Dk. 55 Bobo (Penaltı) (Beşiktaş)



Sarı Kartlar: Dk. 18 Batak, Dk. 45+2 Serge Djehoua, Dk. 59 Orhan Ak ve Dk. 80 Ömer Çatkıç (Antalyaspor), Dk. 45+2 İbrahim Üzülmez ve Dk. 90+2 Ekrem Dağ (Beşiktaş)



