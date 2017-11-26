Antalyaspor - Fenerbahçe maçından notlar

Süleyman EKİN / ANTALYA, (DHA)

Süper Lig’in 13\'üncü haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.

Ligin 11\'inci haftasında deplasmanda oynanan Osmanlıspor maçının ilk yarısında sakatlanan Mathieu Valbuena ve Mauricio Isla, hafta içinde takım çalışmalarının ilk bölümünde yer aldı. Valbuena, Antalyaspor karşısında yedek soyunurken, Isla kadroda yer almadı.

Sağ dizindeki problem nedeniyle dinlendirilen Janssen ilk 11’de sahaya çıktı. Uzun süreli sakatlığının ardından üç gündür takımla çalışmaların ilk bölümüne katılan Robin van Persie hazır olmadığı gerekçesiyle Antalya\'ya götürülmedi.

Sakatlığı bulunan Jose Fernandao da maçta forma giyemeyecek.

Sarı-lacivertlilerde bu sezon 3\'er sarı kart gören Hasan Ali Kaldırım, Vincent Janssen ve Roman Neustaedter, sınırda bulunuyor. Bu futbolcular, Antalyaspor maçında sarı kart görmeleri durumunda 14\'üncü haftada Ülker Stadı’nda oynanacak Kasımpaşa maçında görev alamayacak.

Antalyaspor’da ise Sandro, Zeki Yıldırım, Danilo, Salih Dursun, Yusuf Çelik, Djourou ve Jeremy Menez sakat olduğu için kadroda yer almadı.

Maça Antalyasporlu taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

Kırmızı- beyazlı taraftar grupları karşılaşmada yaptıkları koreografiyle beğeni kazandı.