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Spor

Antalyaspor - Beşiktaş maçının ardından (3)

Beşiktaş Genel Sekreteri Ürkmezgil: "Galibiyetle dönmek önemliydi" Alparslan ÇINAR / ANTALYA, (DHA) Beşiktaş Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil, “Antalyaspor’un geçirdiği zor ve çalkantılı günlerden sonra takımı iyi buldum

22 Ocak 2018 01:28

Beşiktaş Genel Sekreteri Ürkmezgil: \"Galibiyetle dönmek önemliydi\"

Alparslan ÇINAR / ANTALYA, (DHA)

Beşiktaş Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil, “Antalyaspor’un geçirdiği zor ve çalkantılı günlerden sonra takımı iyi buldum. Bizim takım da çok dirençliydi. Saha güzeldi, hava güzeldi. Galibiyetle dönmek önemliydi” dedi.
Süper Lig’in 18’inci haftasında Antalyaspor kendi evinde ağırladığı Beşiktaş’a 2-1 mağlup oldu. Maç bitiminde protokol kapısından çıkarak stadyumdan ayrılan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman gazetecilere açıklama yapmadı. Karşılaşmayı değerlendiren Beşiktaş Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil, takımın ikinci yarının ilk maçında iyi bir sonuç aldığını söyledi. Futbolcuların devre arası hazırlık kampından çıktığını ve yorgun olmalarına rağmen iyi bir performans sergilediklerini ifade eden Ürkmezgil, Antalyaspor’la ilgili değerlendirmelerde de bulundu. Antalyaspor’un geçirdiği zorlu sürece rağmen iyi oynadığını belirten Ürkmezgil, “Antalyaspor’un geçirdiği zor ve çalkantılı günlerden sonra takımı iyi buldum. Bizim takım da çok dirençliydi. Saha güzeldi, hava güzeldi. Galibiyetle dönmek önemliydi. Rakiplerimiz de bu hafta galibiyetle döndü. Onun da ister istemez bir stresi vardı” dedi.
TRANSFER BEKLENTİLERİ
Forvet transferiyle ilgili beklentilere de açıklık getiren Ürkmezgil, “Vallahi benim de bir beklentim var. Ben de sizleri arıyorum belki duymuşsunuzdur diye. Şaka bir yana arkadaşlar bu işle ciddiyetle uğraşıyorlar. Bir şeyler kesinleşince haberimiz oluyor. Başkanımız bizzat kendisi uğraşıyor. İnşallah bu iş kesinleşince haber vereceğiz” diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Fikret Orman\'ın stattan ayrılışı
- Ahmet Ürkmezgil\'in açıklamaları
- Futbolculardan detaylar

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