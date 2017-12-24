Antalya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı

Ahmet ACAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA merkez ve bazı ilçelerin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Saklıkent Kayak Merkezi\'ne çıkışta zincirsiz ve kış lastiği olmayan araçların geçişine izin verilmedi.

Antalya\'nın yüksek kesimlerinde yer alan bazı ilçelerine mevsimin ilk kar yağışı görüldü. Özellikle Akseki, Korkuteli ve Kaş ilçelerinin yüksek kesimlerinde gece kar yağışı başladı. Akseki ve Korkuteli\'de hem ilçe merkezi hem de yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Kaş\'a bağlı Gömbe Yaylası\'nda da gece yoğun kar yağışı oldu. Etkisini sürdüren yağış nedeniyle bölgede kar kalınlığı 10 santimetreye kadar ulaştı. Kar, Gömbe Yaylası\'na ulaşımı olumsuz yönde etkilerken, görüş mesafesi de düştü. Bölgede zincirsiz ve kış lastiği olmayan birçok araç yolda kaldı.

Antalya merkeze bağlı Konyaaltı ilçesine yaklaşık 45 dakika uzaklıkta, 2 bin 200 rakımdaki Saklıkent Kayak Merkezi de kardan payını aldı. Jandarma ekipleri Saklıkent\'e çıkan karayolunda zincir ve kar lastiği olmayan araçların geçişine izin vermedi. Bölgede kar yağışının etkisini sürdürdüğü belirtildi.



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