"Antalya'nın turizm zararı 5 milyar doları geçecek"

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ali Kızıldağ, Antalya'da özellikle Rusya pazarındaki daralma nedeniyle turizmde ciddi bir gelir kaybı olduğunu söyledi. Kızıldağ, "Geldiğimiz noktada görüyoruz ki Antalya'da turizm sektöründeki yıllık kayıp 5 milyar doların altında olmayacak" dedi.

Radikal'de yer alan habere göre, Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ali Kızıldağ, bu yıl turizm sektörünün çok inişli çıkışlı geçtiğini, özellikle Rusya Federasyonu'nda yaşanan ekonomik krizin Antalya'yı çok etkilediğini söyledi.

Yaşanan turist kaybı nedeniyle devlet tarafından bazı önlemler alındığını, ana pazarlardaki tur operatörlerine verilen uçak başına 6 bin dolarlık yakıt yardımının bunlar arasında bulunduğunu anımsatan Kızıldağ, "Ancak derin bir ekonomik krizyaşayan Rusya'da bu teşvikler yeterli olmadı. Belki de orada Türkiye turizm pazarını daha cazip hale getirecek veya hep gündemde tutacak bir takım çalışmalar yapılması gerekiyordu" diye konuştu.

Ekonomik krizin yaşandığı Rusya Federasyonu'nda ülke içinde seyahat etme imkanlarının cazip hale getirildiğini ve teşvik edildiğini, Rusya'daki devlet görevlilerinin de ülke dışında turistik seyahat yapmalarının yasaklandığını kaydeden Kızıldağ, buna benzer uygulamaların Antalya turizmine olumsuz yansıdığını ifade etti.

Kızıldağ, özellikle Rusya pazarındaki daralma nedeniyle ciddi bir gelir kaybı meydana geldiğini belirterek, "Geldiğimiz noktada görüyoruz ki Antalya'da turizm sektöründeki yıllık kayıp 5 milyar doların altında olmayacak" dedi.

Antalya'ya gelen turist sayısında yılın 9 ayında geçen yıla göre yaklaşık yüzde 25 azalma meydana geldiğini ifade eden Kızıldağ, bunun ekonomik olarak piyasalara yansımasının ise yüzde 50 daralma şeklinde olduğunu söyledi.

Kızıldağ, şöyle konuştu:

"Gerek Belek'te gerekse Antalya'daki esnaf ve ticaret yapan firmalarla yaptığım görüşmelerde ticaret hacimlerinin geçen yıla göre yüzde 50 azaldığını söylüyorlar. Demek ki Rus turist harcama bakımından diğer ülkelerden gelen turistlere göre daha fazla harcama yapıyor. Yaptıkları katkı da diğer ülkelere oranla en az yüzde 30. Yani turistin azalmasına yüzde 25 olarak bakmamak lazım. Bunun etkilerini yıl sonunda daha net olarak tespit edebiliriz. Gelen turist sayısında 2014'ü yakalayabiliriz, hatta yüzde 1-2'lik artışlar da olabilir, ancak ekonomik kayıpların turist sayısından daha büyük olduğunu düşünüyorum. Ayrıca yatak kapasitesinin her geçen gün arttığı bir bölgede yüzde 1-2'lik turist artışı başarı değildir, artışların en az yüzde 8-10 seviyesinde olması gerekir diye düşünüyorum."

"Yeni pazarlar üretilmeli"

Kızıldağ, Rus halkının Türkiye'ye kimlik belgeleriyle seyahat edebilmelerine imkan çalışmaların henüz tamamlanamadığını, bu çalışmanın önümüzdeki yıl bitirilmesi gerektiğini söyledi.

Rusya'da nüfusun sadece yüzde 10-15'inin pasaportu bulunduğunu anlatan Kızıldağ, Rus halkının Türkiye'ye kimlik belgeleriyle seyahat etmelerinin turizme çok önemli bir katkı sağlayacağını vurguladı.

Rusya pazarındaki kayıpların telafi edilebilmesi için yeni pazarlar yaratılması gerektiğine işaret eden Kızıldağ, "Ortadoğu olabilir, İran olabilir, Çin, Hindistan, Güney Kore gibi gelişmekte olan ekonomiler olabilir. Yeni pazarların yaratılması konusunda projeler mutlaka geliştirilmeli" dedi.

Almanya pazarında bu yıl ciddi bir artış kaydedildiğini ifade eden Kızıldağ, ülkedeki ekonomik dinamizmin Alman vatandaşların seyahat planlarını olumlu etkilediğini söyledi.

Antalya'ya gelen turist sayısı

Bu arada Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) raporuna göre, Antalya'ya yılın 9 aylık döneminde (ocak- eylül ) gelen ziyaretçi sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,12 azalarak 10 milyon 235 bin 613 kişiden 9 milyon 707 bin 193'e geriledi.

9 aylık dönemde yaşanan gerilemenin ana kaynağı Rusya pazarında görülen sert düşüş olurken, bu etki başta Almanya pazarında sağlanan yüksek büyüme ile belirli oranda telafi edildi.