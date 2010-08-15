Antalya’nın tarlaları desen desen...

T24 - Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde, pastel ton kazanana dek renkleri soldurulması için tarlalara serilen binlerce halı ve kilim ilginç görüntüler oluşturdu.





Antalya’nın halılarıyla ünlü Döşemealtı ilçesinde tarlalarındaki ürünlerini hasat eden köylüler, ikinci bir iş olarak Türkiye’nin dört bir yanından getirilen halı ve kilimleri renklerinin soldurulması için tarlalara seriyor.



Bölgedeki Camili, Ekşili, Ilıca, Killi, Karataş, Ahırtaş, Dereli, Kovanlık, Kevse, Karaveliler, Selimiye köyleri başta olmak üzere bir çok köydeki tarla ve bahçeler, serilen halı ve kilimlerle doluyor.



Karataş köyünde oturan Hüseyin Aydemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, halı ve kilimlerin bakımlarını yaparak renklerinin solması için tarlalara serdiklerini söyledi.



Yılın sadece üç aylık döneminde tarlaların halı ve kilimlerle donatıldığını ifade eden Aydemir, “Çünkü sadece bu dönemde havadaki nem oranı düşük oluyor ve asit içeren yağmurlar yağmıyor. Bu özelliği ile dünyanın ve Türkiye’nin dört bir yanından gönderilen halı ve kilimler, bölgedeki tarlaları süslüyor” diye konuştu.



Halı ve kilimlerin başında 24 saat nöbet tuttuklarını da anlatan Aydemir, “Yağmur yağacağı bilgisini alır almaz halıları toplayarak, yığınlar haline getiriyoruz. Bu yığınlar tıpkı ekin tarlalarındaki yığınlara benziyor. Yağmurdan sonra halıları tekrar seriyoruz. Bu şekilde bazen binlerce halıyı serip topluyoruz” dedi.



Köylülerden kiraladıkları tarlalara hasattan sonra halı ve kilimlerin serildiğini anlatan Aydemir, “Halıların renklerinin eşit şekilde solması için sürekli halıların içinde geziniyoruz” derken, bölgeyi ziyarete gelen turistlerin halı kaplı rengarenk tarlalarını ilgiyle izlediklerini ve hatta hatıra fotoğrafı çektirdiklerini sözlerine ekledi.







