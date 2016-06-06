Antalya'nın Rus pazarındaki kaybı yüzde 96

Antalya'nın Rusya pazarındaki kaybı yüzde 96'ya ulaşırken, Havalimanı Mülki İdare Amirliği verilerine göre turizm sektörünün yaşadığı kayıp 2015 yılının aynı dönemine oranla yüzde 42 olarak gerçekleşti.

Antalya'ya en çok turist gönderen ülkeler sıralamasında yeri Almanya'ya birlikte birincilik veya ikincilik arasında değişen Rusya, Ocak -Mayıs döneminde listenin 12. sırısında yer aldı. Geçen yıla oranla Antalya'nın Rusya pazarındaki kaybı yüzde 96 oldu.



DHA'nın haberine göre; 2014 yılı Ocak - Mayıs döneminde 802 bin 364, geçen yılın aynı döneminde 542 bin 160 Rus turistin tatil için tercih ettiği Antalya'ya, bu yılın aynı döneminde gelen turist sayısı sadece 21 bin 359 oldu.

Almanya pazarında daralma yüzde 30 düzeylerinde

Tatil için Antalya'yı tercih eden ülkeler sıralamasında Almanya ilk sırada yer aldı. Ocak-Mayıs döneminde kente havayoluyla gelen Alman turist sayısı 582 bin 782 olarak gerçekleşirken, Almanya pazarında daralma 2015 yılına göre yüzde 30 olarak gerçekleşti.

Almanya'nın ardından Hollanda Antalya'ya en çok turist gönderen ikinci ülke olurken, bu pazarda yaşanan daralma yüzde 33 olarak gerçekleşti.



2015'in 5 aylık döneminde 150 bin 395 Hollandalı turist tatil için Antalya'yı tercih ederken, bu yıl rakam 100 bin 809'a geriledi. En çok turist gönderen ülkeler sıralamasında üçüncü İngiltere oldu. İngilizler, tatil için Belek'i tercih ederken, bu pazarda yaşanan kayıp yüzde 20 oldu.