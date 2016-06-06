T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Antalya'nın Rus pazarındaki kaybı yüzde 96

2015 Ocak-Mayıs döneminde Antalya'ya yarım milyon Rus turist gelirken, bu yıl aynı dönemde sadece 21 bin kişi geldi

06 Haziran 2016 20:36

Antalya'nın Rusya pazarındaki kaybı yüzde 96'ya ulaşırken, Havalimanı Mülki İdare Amirliği verilerine göre turizm sektörünün yaşadığı kayıp 2015 yılının aynı dönemine oranla yüzde 42 olarak gerçekleşti. 

Antalya'ya en çok turist gönderen ülkeler sıralamasında yeri Almanya'ya birlikte birincilik veya ikincilik arasında değişen Rusya, Ocak -Mayıs döneminde listenin 12. sırısında yer aldı. Geçen yıla oranla Antalya'nın Rusya pazarındaki kaybı yüzde 96 oldu.

DHA'nın haberine göre; 2014 yılı Ocak - Mayıs döneminde 802 bin 364, geçen yılın aynı döneminde 542 bin 160 Rus turistin tatil için tercih ettiği Antalya'ya, bu yılın aynı döneminde gelen turist sayısı sadece 21 bin 359 oldu.

 

Almanya pazarında daralma yüzde 30 düzeylerinde

 

Tatil için Antalya'yı tercih eden ülkeler sıralamasında Almanya ilk sırada yer aldı. Ocak-Mayıs döneminde kente havayoluyla gelen Alman turist sayısı 582 bin 782 olarak gerçekleşirken, Almanya pazarında daralma 2015 yılına göre yüzde 30 olarak gerçekleşti.

Almanya'nın ardından Hollanda Antalya'ya en çok turist gönderen ikinci ülke olurken, bu pazarda yaşanan daralma yüzde 33 olarak gerçekleşti.

2015'in 5 aylık döneminde 150 bin 395 Hollandalı turist tatil için Antalya'yı tercih ederken, bu yıl rakam 100 bin 809'a geriledi. En çok turist gönderen ülkeler sıralamasında üçüncü İngiltere oldu. İngilizler, tatil için Belek'i tercih ederken, bu pazarda yaşanan kayıp yüzde 20 oldu. 

ETİKETLER

antalyaturizmrusturist

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24