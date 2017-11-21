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Politika

Antalyalı kadınlardan HDP'li Yüksekdağ ve akademisyen Gülmen'e kartpostal

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA Kadın Platformu, aralarında HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ ile KHK sonrası ihraç edildiği için açlık grevi başlatan ve daha sonra tutuklanıp hastaneye sevk edilen akademisyen Nuriye Gülmen'in de aralarında bul

21 Kasım 2017 18:01

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA Kadın Platformu, aralarında HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ ile KHK sonrası ihraç edildiği için açlık grevi başlatan ve daha sonra tutuklanıp hastaneye sevk edilen akademisyen Nuriye Gülmen\'in de aralarında bulunduğu tutuklu kadınlara kartpostal gönderdi.
Antalya Kadın Platformu üyesi yaklaşık 30 kadın, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında tutuklu kadınlara dikkat çekmek için Muratpaşa ilçesindeki Güllük PTT\'si önünde bir araya geldi. Kadınlar yanlarında getirdikleri \'Tutsak kadınlara özgürlük, yaşasın kadın dayanışması\' yazılı pankartı açıp basın açıklaması yapmak isteyince, alanda bekleyen sivil polisler izin alınması gerektiğini belirtti. Kısa süreli gerginliğin ardından kadınlara açıklama yapmaları için izin verildi.
Platform adına açıklama yapan Büro Emekçileri Sendikası (BES) Antalya Şube Başkanı Devrim Mol, \"Bizler bugün özgürlükleri ellerinden alınan kadınlar, tutsak kadınlarla dayanışma amacıyla kartlarımızı göndermek için bir araya geldik. Ezilmişliğe ve sömürüye karşı mücadele edilirken tüm kadın tutsakların serbest bırakılmasını istiyoruz. Her sene olduğu gibi bu 25 Kasım\'da da var olacağız. Biz kadınlar el ele şiddete, tacize ve tecavüze hayır demek için tüm kadınları etkinliklerimize davet ediyoruz\" dedi.
Açıklamanın ardından kadınlar, tutuklu kadınlara gönderilmesi için yanlarında getirdikleri kartpostallara duygu ve düşüncelerini yazdı. Bazı kadınlar, tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ ve KHK ile ihraç edildiği için açlık grevi başlatan daha sonra tutuklanıp hastaneye sevk edilen akademisyen Nuriye Gülmen\'e kartpostal yazdı. 1.50 TL olan zarf gönderim ücretini fazla bulan bazı kadınlar ise aralarında birleşip tek zarf içerisinde birden fazla kartpostal gönderdi.

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