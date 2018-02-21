Antalya'dan 23 özel harekatçı polis Afrin'e uğurlandı

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Afrin\'de sürdürdüğü \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda görev yapmak üzere Antalya\'dan 23 özel harekatçı polis kurban kesilerek, Türk bayraklarıyla uğurlandı. Duygusal anlar yaşanan törende özel harekatçılar kalabalık bir konvoyla şehir turu da yaptı.

Aksu İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenen uğurlama törenine Vali Münir Karaloğlu, Garnizon Komutanı Piy. Alb. Tahir Savran, Başsavcı Ramazan Solmaz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cengiz Yıldız, Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, AK Parti İl Başkanı Rıza Sümer, CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul, MHP İl Başkanı Mustafa Aksoy ile çok sayıda vatandaş katıldı. Afrin\'e gidecek özel harekatçı polisler, yakınlarıyla ve törene katılanlarla tek tek vedalaşırken, İl Müftüsü Osman Artan da dua okudu.

ALINLARINA KURBAN KANI SÜRÜLDÜ

Kurban kesiminin de yapıldığı uğurlama töreninde Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, 23 özel harekatçı polisin alınlarına kesilen kurbanın kanını sürdü. Vali Münir Karaloğlu ve protokol üyelerinin de tek tek başarılar dilediği özel harekatçılar, Afrin\'e yola çıkmak üzere otobüse bindi. Türk bayrağıyla süslü otobüs, yunuslar ve motorize trafik ekipleriyle kobra ve kirpi araçlarından oluşan konvoyla şehir turu yaptı. Şehir turuna araçlarıyla yüzlerce Antalyalı da eşlik etti. Duygusal anların yaşandığı törende, göreve gidecek polis yakınları ve törene katılan vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı.

\'HEPİMİZİN YÜREĞİ AFRİN\'DE MEHMETÇİĞİMİZLE\'

33 gündür millet olarak herkesin yüreğinin Afrin\'de attığını belirten Vali Karaloğlu, \"Yüreğimiz Afrin\'de mücadele veren Mehmetçiğimizle atıyor. Afrin\'de hem Türk Silahlı Kuvvetlerimize hem de şimdi polis ve jandarmamıza ihtiyaç var. Polisimizden ve jandarmadan özel harekatçılar Türkiye\'nin çeşitli illerinden Afrin\'e uğurlanıyor. Bizim kadromuzda bulunan 23 kahraman arkadaşımızı Afrin\'e uğurluyoruz\" dedi.

\'HİÇ KİMSENİN TOPRAĞINDA GÖZÜMÜZ YOK\'

Türkiye\'nin hiç kimsenin toprağında gözü olmadığını belirten Vali Karaloğlu, \"Suriye\'nin toprağında da gözümüz yok. Ama Suriye topraklarını kullanarak ülkemize operasyon çekilmesine de izin vermeyeceğimizi Sayın Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız defaatle ifade etti. Bizim yapmaya çalıştığımız, bizi terör yapılarıyla kuşatmaya çalışanlara haddini bildirmek. Türk ordusu, Türk jandarması ve Türk emniyeti de Afrin\'de onun için var. Ve bu arkadaşlarımız, bu kahramanlarımız gidecek oradaki Mehmetçiğimize destek ve yardımcı olacaklar. Oradaki hainlere teröristlere ve onları kullanan, yediren içiren güçlere de dersini vermiş olacaklar\" dedi.

Göreve giden özel harekatçı polislere de seslenen Vali Karaloğlu, \"Unutmayın gittiğiniz yerde al bayrağın gölgesi hep üzerinizde olacak. İnşallah bu milletin duası, aminleri de sizinle olacak. Temenni ediyorum ki gidersiniz, görevinizi hakkıyla yerine getirirsiniz ve hiçbirinizin kılına, tırnağına zarar gelmeden tekrar sağ salim şehrinize ve ailenize dönersiniz diye temenni ediyorum. Rabbim sizi korusun, sizi ve ülkemizi muzaffer kılsın\" diye konuştu.

\'DÜĞÜNE BAYRAMA GİDER GİBİ\'

Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya ise \"Bizler cepheye polisini, askerini bayram yerine, düğüne gönderir gibi uğurlayan ve yine cepheden dönen kahramanlarını bayram yerinde karşılama yapar gibi karşılayan bir milletin evlatlarıyız. Bizler bugün bu kardeşlerimizi cephe alanına Afrin\'e, ülkenin geleceğini, istikbalini koruma adına, güvenliğini sağlama adına çok kutsal bir görevi ifa etmek üzere uğurlama amacıyla bulunuyoruz. Bu ülke kolay kazanılmadı ve kolay korunmuyor. Dolayısıyla biz hem şehidini hem kahramanlarını karşılama ve uğurlamalarını bayrama, düğüne gönderir gibi karşılıyor ve uğurluyoruz. Ama bu ülkeye kast eden hainlerin ne karşılayıcıları ne uğurlayıcıları var. Bizim bu görkemli, anlamlı, değerli merasimlerimizden nasiplerini alma şansları da yok. Onları bu dünyada karşılayanlar olmadığı gibi öbür dünyada da inanıyoruz ki zebaniler karşılayacak. 23 kahraman kardeşimize bu ülke için alın terlerini bugüne kadar olduğu gibi bu seferlerinde de akıtacaklarını, hainlere gerekli dersi bugüne kadar olduğu gibi bu gidişlerinde de vereceklerine inanıyorum. Allah hiçbir güvenlik görevlimizin ayağına taş değdirmesin. Kendilerinin kazasız belasız gidip dönmelerini temenni ediyorum\" dedi.

FOTOĞRAFLI