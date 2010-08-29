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ANTALYA'DAKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI ANTALYA (A.A) 

29 Ağustos 2010 00:09

-ANTALYA'DAKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI ANTALYA (A.A) - 28.08.2010 - Antalya'nın merkez Aksu ilçesine bağlı Karaöz beldesi yakınlarında önceki gün başlayan orman yangınının kontrol altına alındığı bildirildi. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, gün boyunca havadan ve karadan sürdürülen söndürme çalışmalarının havanın kararmasından sonra yalnızca karadan devam ettirildiğini ve yoğun mücadeleden sonra yangının saat 21.00 civarında kontrol altına alındığını kaydetti. Yetkililer, arazözlerin, iş makinelerinin ve işçilerin yangın bölgesinde soğutma çalışmalarına devam edeceğini belirtti. Yangınla ilgili hasar tespit çalışmalarına soğutma işleminin tamamlanmasından sonra başlanacağı ifade edildi.

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