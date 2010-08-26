Antalya'daki yangın havalimanını kapatabilir

T24- Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Çöp Arıtma Tesisi’nde sabaha karşı başlayan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle rağmen kontrol altına alınamadı.



Yetkililerin en büyük korkusu ise yön değiştirmesi beklenen rüzgarla birlikte yoğun dumanın Antalya Havalimanı pistlerini kapatması.



Yangın için kriz masası oluşturuldu.



Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, Büyükşehir Belediyesi'nin Varsak Mahallesi’nde bulunan ‘Düzenli Katı Atık Depolama Tesisi’nde sabaha karşı saat 05.00 sıralarında belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede dev çöp dağları alevler ve dumanlarla kaplanırken, itfaiye ekipleri saatlerdir yangını kontrol altına almak için çaba sarf ediyor. Yaklaşık 80 dönümlük geniş bir arazide süren yangına havadan iki helikopter ve iki uçakla müdahale edilmeye çalışılırken, Büyükşehir Belediyesi'ne ait 50 itfaiye aracı da geniş alanda söndürme çalışması yapıyor.



HAVA TRAFİĞİ ETKİLENEBİLİR

Düzenli Katı Atık Depolama Tesisi’nde meydana gelen yangının ardından Antalya Valisi Ahmet Altıparmak’ın talimatı ile oluşturulan kriz masası da çalışmalarına başladı. Yetkililerin en büyük korkusu ise öğleden sonra yön değiştirmesi beklenen rüzgarla birlikte yoğun dumanın Antalya Havalimanı pistlerini kapatması. Bu ihtimali bertaraf etmek için itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasının devam ettiği gözlendi.



‘2 GÜNDE ANCAK SÖNDÜRÜRÜZ’

Olay yerinde açıklama yapan Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanı İnanç Argun, yangının sabah saat 05.00 gibi çıktığını belirterek, “Çıkış sebebini bilmiyoruz. Büyük bir ihtimalle çöp dökmeye gelen bir kamyonun taşıdığı yanan bir madde ya da burada bulunan bir madde sebep oldu. Çöp yangınında akla hemen metan gazı yanıyor diye gelebilir. Bizim bacalarımız var. Yananın metan gazı olmadığını söyleyebilirim. Yangını buraya çöp dökmeye gelen bir şöför görmüş ve 20 dakika içinde dozerlerle müdahale başladı. Amacımız yangını ormanlık alana sıçramadan kontrol altına almak. Büyük bir ihtimalle de 2 gün içinde tamamen söndürmeyi planlıyoruz” diye konuştu.