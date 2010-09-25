Antalya'daki 'Oktoberfest'te aşırı alkol alan genç öldü

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Belediye başkanı şapka takıp dans etti



'Festival iptal edilsin'

Olay, gece birlikte alkol alan gençlerin sağlık ekipleri ve polise haber vermesiyle ortaya çıktı. İddiaya göre ABD'de üniversite eğitimi alan Ahmet Anıl Durmaz, tatil için ailesinin yanına geldi. Dün akşam başlayan eğlenceye katılmak üzere evden ayrılan Durmaz, akşam saatlerinde festival alanında kendisi gibi üniversite öğrencisi Abdurrahman Yaşar Namlı, Umut Ayhan ve Servet Erkmen ile buluştu. Bira içip eğlenen gençler Athena konserini de izledi.Parti sonunda birlikte buradan ayrılan üniversite öğrencileri, Abdurrahman Yaşar Namlı'nın Meltem Mahallesi Kepez Elektrik Sitesi 1'inci Blok 9'uncu katta bulunan evine gelerek alkol almaya burada da devam etti. Aşırı alkol alan üniversite öğrencileri sabaha karşı sızdı. Sabah uyanan ev sahibi Namlı diğer arkadaşlarını uyandırmak istedi. Ancak Ahmet Anıl Durmaz'ın yüz ve sırtının morardığını ve nefes almadığını farkeden Namlı, polise haber verdi. 112 Acil Servis görevlileri eve geldiklerinde Durmaz'ın çoktan öldüğünü belirledi.Olayla ilgili soruşturma başlatılırken Ahmet Anıl Durmaz'ın babası, geçen yıl emekli olan Antalya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi eski Başkanı Fikri Durmaz, eski mesai arkadaşlarıyla birlikte oğlunun öldüğü eve gelerek inceleme yaptı. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri evde araştırma yaptı.Ceset Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Evde bulunan 3 üniversiteli ise ifadeleri alınmak üzere Bahçelievler Polis Merkezi'ne götürüldü. Durmaz'ın ölüm nedeni otopsi sonucu belirlenecek.Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin bir bira firmasıyla ortaklaşa düzenlediği Almanların ünlü Hasat Bayramı ‘Oktoberfest’, tartışma konusu oldu. Kimse Yok Mu Derneği, gençlerin alkole özendirildiğini, olaylar çıktığını belirterek etkinliğin iptal edilmesini istedi.Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Efes Pilsen işbirliğiyle gerçekleştirilen ‘Oktoberfest’, dün akşam çeşitli aktivitelerle açıldı. 3 gün sürecek festivalin açılışını Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Akaydın ve Almanya Antalya Başkonsolosu Frank Urbschot, ilk bira fıçısını açarak yaptı. Balyozla dev fıçının tıpası kırılırken, fıçıdan fışkıran birayla dolan ilk bardaklar katılımcılara dağıtıldı. Başkan Akaydın, geçen yıl 26 bin katılımcıyla yapılan etkinliği bu yıl 45 bin kişinin katılımını beklediklerini söyledi.Diğer yandan Kimse Yok Mu Derneği Antalya Bölge Müdürü Tolga Dur, yaptığı yazılı açıklamada, festivalin düzenlenmesini kınayarak, iptal edilmesini istedi. Büyükşehir Belediyesi'ne başvuran 4 bin kişinin ‘açız’ diye yardım istediğini, ancak belediyenin Hasat Bayramı diye bira festivali düzenlediğini belirten Dur, şunları kaydetti:“Yarı çıplak barmaid kızların bira dağıttığı, hat safhada müstehcenliğin yaşandığı, gençlerin alkole teşvik edildiği, bu sosyal sorumluluk projesinden ötürü Büyükşehir Belediyesi’ni kınıyoruz. Geçtiğimiz yıl derneğimizin tüm uyarılarına rağmen hiçbir önlem alınmayan bu festivalde alkolün etkisiyle festivalin ilerleyen saatlerinde çıkan hadiselerde bir Alman’ın bıçaklanma olayını yaşamıştık. Faydasız, mesnetsiz ve hatta ciddi bir tahribat oluşturan bu organizasyonun iptal edilmesi için birkaç kişinin daha yaralanmasını veya öldürülmesini mi bekliyoruz?”