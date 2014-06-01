Antalya'daki Gezi davasında 98 yıl hapis istemi

Antalya'daki Gezi protestolarına katıldıkları gerekçesiyle ‘kırmızı fularlı kız’ olarak tanınan Ayşe Deniz Karacagil, Murat Sezgin, Mustafa Cihan Yılmaz, Ali Karakuş ve Leyla Nuyan'ın yargılandığı davada şüpheliler hakkında 11-98 yıl arasında hapis cezaları istedi.

Dava, Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde 12 Haziran'da görülecek.

Mehmet Çınar’ın DHA’da yer alan haberine göre, şüpheliler, ' Kamu malına zarar vermek', 'kamu görevlisine karşı direnmek', 'toplantı gösteri ve yürüyüş kanununa muhalefet', 'terör örgütü üyeliği' ve 'kanuna aykırı toplantı veya gösteri yürüyüşleri düzenlemek' suçlamalarından ve bu suçları birden fazla işlemekten yargılanacak.

Söz konusu davada Karacagil için 24 yıldan 98 yıla kadar, Sezgin için 26 yıldan 95 yıl 6 aya kadar, Yılmaz için 16 yıldan 55 yıl 4 aya kadar, Karakuş için 11 yıldan 26 yıla kadar ve Nuyan için 13 yıldan 38 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Sanıklar için hazırlanan iddianamede, takılan kırmızı fuların sosyalizmi simgelemesi ya da üst aramasında bulunan EGO toplu ulaşım kartı suç delilleri arasında yer alıyor.

Bu davada 98 yıla kadar hapsi istenen Karacagil, bir gün sonra bu mahkemedeki suçlamalardan biri için bir başka mahkemede daha hakim karşısına çıkacak.