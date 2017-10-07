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Antalya'da zincirleme kaza: 7 yaralı

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Kumluca İlçesi'nde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı

07 Ekim 2017 03:29

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Kumluca İlçesi\'nde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Kaza, saat 18.30 sıralarında Bağlık Mahallesi Gödene Caddesi ile Sarıcasu Caddesi\'nin kesiştiği Orman İşletme Kavşağı\'nda meydana geldi. Beyti Savran yönetimindeki 07 AKP 22 plakalı otomobil, önce Özer Çavdar yönetimindeki 07 ZH 645 plakalı otomobille, ardından da Cengiz Korkmaz yönetimindeki 07 VFC 33 plakalı otomobille çarpışıp, takla attı. Kazada, Bayram Ali Atakan, Alihan Çavdar, Mikail Erdoğan, Özer Çavdar, Beyti Savran, Cengiz Korkmaz ve Zeynep Akın yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Cengiz Korkmaz ile Zeynep Akın\'a olay yerinde müdahale edilirken, diğer yaralılar ambulanslarla Kumluca Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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