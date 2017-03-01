Antalya'da zehirlenen kediler için Valilik önünde eylem: Kediyim ben, kedi bu dilekçeyi veriyor!

Antalya'da 5 hayvansever, Alanya ilçesinde 50'nin üzerinde kediyi zehirleyerek öldüren kişinin hapis cezası alması için valiliğe dilekçe verdi. Kedi maskeleri takarak içeri girmek isteyen hayvanseverlerden Hediye Gündüz, "Kedi olarak içeriye girmem lazım" derken, polis, "Bunu bu şekilde vermezsiniz. Bu eylemdir ve bu yasaktır" karşılığını verdi.

DHA’da yer alan habere göre, Alanya ilçesinde 3 gün önce 50'nin üzerinde kedinin zehirlenerek öldürülmesini protesto eden 5 hayvansever, zehirleyen kişinin hapis cezası alması için dilekçe vermek amacıyla valilik ek binası önünde bir araya geldi. Kedi maskeleri takarak içeri girmek isteyen hayvanseverlere polis izin vermedi. Bu sırada hayvanserveler ile polis arasında ilginç bir diyalog oluştu. Hayvanseverlerden Hediye Gündüz, "60'a yakın kedi öldü. Kediler dilekçe yazamıyor, biz onlar adına bu dilekçeleri vermek istiyoruz. Kedi olarak içeriye girmem lazım" dedi.

"Kediyim ben"

Polis ise "Niye" diye sordu. Gündüz, "Kediyim ben, kedi konuşamıyor. Kedi bu dilekçeyi veriyor. Kedi nasıl gelsin? Valiliğin anlayabileceği kedice diye bir dil var mı? Kedi dilekçe mi verebiliyor? 1 Mart'ta Antalya'da kediler var. Olağanüstü Hal var diye abartıyorsunuz" diye karşılık verdi. Polis ise Hediye Gündüz'e "Bunu bu şekilde veremezsiniz. Bu eylemdir ve bu yasaktır. Valilik bu tür eylemlere izin vermiyor. Dilekçe hakkınızı kullanmada bir sıkıntı yok, ama bu şekilde geçemezsiniz. Ben yasaları uygulamak durumundayım. Kendiniz için fotoğraf çekebilirsiniz, basın çekemez. Böyle toplu olarak duramazsınız" deyince Gündüz, "Ben de kedilerin haklarını koruyan insanım. Kedi ölüyor" diye karşılık erdi. Kısa süreli gerginliğin ardından hayvanseverler maskelerini çıkartarak, valilik binasına gidip dilekçelerini verebildi.

"Hapis cezası verilsin"

Valilik çıkışında gazetecilere açıklama yapan Hediye Gündüz, "Alanya'da kediler vahşice katledildi. Öncelikle talebimiz failin bulunması. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı her hayvan katledildiğinde kötü muamele yapanlara hapis cezası getireceğiz diyor ama bir türlü yasa çıkmıyor. Bu da hayvan katliamlarına göz yuman bir faktör. Bu hayvan katliamlarını yapanların hapisle cezalandırılmasını istiyoruz. Alanya'da kediler son dönemde çok fazla zehirlendi. Alanya'nın da mercek altına alınmasını istedik" diye konuştu.