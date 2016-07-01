Antalya’da yüzlerce hektar ormanın kül olacağını köylüler 3 yıl önce haber vermiş!

Antalya’daki orman yangınlarının, elektrik telleri nedeniyle çıktığı iddiaları, köylülerin 3 yıl önce verdiği dilekçelere de yansıdı. Köylülerin dilekçesine göre, bölgenin elektrik dağıtımını yapan Cengiz Holding’e bağlı Akdeniz Elektrik Dağıtım’ın bakımını yapmakla sorumlu olduğu elektrik direkleri ve tellerinin uzun zamandır bakımsız olması sebebiyle sürekli olarak yangın çıkardığı belirtildi ancak önlem alınmadı. Yaz aylarında genleşerek gevşeyen tellerin, rüzgârın da etkisiyle birbirine çarparak kıvılcım ve yangın çıkardığı, köylülerin 3 yıl önce yazdıkları dilekçede dile getirildi.

BirGün’den Demet Sargın’ın haberine göre, köylülerin Kumluca Tedaş İşletme Müdürlüğü’ne 3 Eylül 2013 tarihinde 419 kayıt numarasıyla vermiş oldukları ve işleme alınmasına rağmen yanıt verilmeyen dilekçelerde “Elektrik direkleri, bakımsız olduğu için her yıl aralıklarla rüzgârlı havalarda yangın çıkartmaktadır. Elektrik hatlarının ve direklerinin en kısa zamanda bakımının yapılmasını arz ederiz” ifadeleri kullanıldı. Verilen bu dilekçelere rağmen hiçbir denetim ve bakımın yapılmadığı elektrik iletim tellerinin yangının en büyük sebebi olduğu iddia ediliyor.

Kumluca: En az 900 hektar orman

CHP Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara’nın hazırladığı raporda ise, yaşanan yangılarda toplam 1500 hektar ormanlık alanının yok olduğu belirtildi. Rapor göre, Kumluca Erentepe’de başlayan ve Toptaş, Belen, Güzören ve Sarıkavak mahallelerine yayılan yangında en az 900 hektarlık alan zarar gördü. 200 dekar sera alanı ile 100 dekar nar ve zeytin alanının da kül olduğu yangında, 17 ev de yaşanmaz hale geldi.

Adrasan ve Olympos’ta ise, 450 hektar orman, 200 dekar nar ve zeytin alanı ile 7 ev yandı. Raporda, 60 büyükbaş ve küçükbaş hayvanın yanı sıra, doğal bitki türlerinin de yok olduğuna dikkat çekildi.

Personel eğitimsiz müdahale yetersiz

Orman Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, yangınlara müdahale esnasında helikopter ve uçakların dönüşümlü kullanıldığı, yangın kontrol altına alınınca araçların diğer bölgeye müdahale için gönderildiği ifade edilirken, raporda “Çevre illerden ve başka bölgelerden getirilmesi zaman alan yangın söndürme araçları nedeniyle yangına müdahalede yetersiz kalınmıştır. Yangına müdahale için kullanılan uçak ve helikopterler ile arazöz ve personel sayısı yeterli olmadığından yangınlara müdahale konusunda aksaklıklar yaşanmıştır” ifadelerine yer verildi.

Makam şoförü itfaiye koordinatörü!

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı’nın eski makam şoförünün bölgedeki yangına müdahale eden itfaiye ekibinin koordinatörlerinden biri olduğuna da değinilen raporda, “Bu örnek yangın söndürme alanında istihdam edilen personelin tecrübe ve eğitiminin kamuoyu tarafından sorgulanmasına neden olmaktadır” denildi.

Rotasyonlarda şaibe kuşkusu

Orman ve Su İşleri Bakanlığı’ndan gönderilen tekzipte ayrıca, bölgede görev yapan ve AKP karşıtı olan uzmanların, farklı illere zorunlu rotasyonu sonucunda yerlerine yetkin olmayan kişilerin getirilmesi ve özellikle uzman koltuklarına getirilen deneyimsiz bu kişilerin yangını önleyemediği iddiasına yer vermemiz de konu edilerek “Haberinizde rotasyonla alakalı mesnetsiz ifadelere yer verilmiştir” denildi.

Raporda yandaşlara, yetkili konumlarda kadro verildiği iddialarına da değinilerek “Yangın söndürmede orman köylüleri yoğun olarak istihdam edilmesi gerekirken evinin balkonunda oturan ve yangın söndürme ile hiçbir ilgisi, eğitimi, bölgeyle ilgili bilgisi olmayan, sadece AKP’ye üye olma karşılığında 5 ay 29 günlük süre ile geçici olarak işe alınan işçiler tarafından bir teşkilat oluşturulmuştur. Böyle olunca, yangına müdahalede geç ve yetersiz kalınmıştır” denildi.

Orman Bakanı'na soru önergesi

Konuyla ilgili CHP’nin, Meclis Araştırma Komisyonu önerisi ve Kara’nın yazılı soru önergesi de bulunuyor. Kara, Orman Bakanı Veysel Eroğlu’ndan ‘Bölgedeki enerji nakil hatlarının bugüne kadar yenilenmemesinin nedeni nedir?’ gibi soruları yanıtlamasını istedi.