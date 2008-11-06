Antalya'da yaz havası

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin bir kaç derece üzerinde seyrettiği Antalya'da, turistler denizin keyfini çıkarmaya devam ediyor.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin Merkezi'nden alınan bilgiye göre, Antalya ve çevresinde hava sıcaklığı 27-28 derece civarında seyrediyor. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin bir kaç derece üzerinde olduğunu belirten meteoroloji yetkilileri, sıcaklıkların önümüzdeki bir kaç gün aynı kalacağını açıkladı.



Bu arada, Antalya'nın Demre ilçesinde havanın mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle bazı ağaçlar çiçek açtı. Dünyaca ünlü Kekova Koyu da turistleri ağırlamaya devam ediyor. Sıcak havayı fırsat bilen bazı vatandaşlar küçük sandallarla kürek çekip balık tutarken, yöreye gelen turistler de Kekova'ya yat turuna çıkarak güneşin, denizin tadını çıkarıyor.



Kaleköy'de tatil yapan turistler, yazdan kalan günleri güneşlenerek ve denize girerek değerlendiriyor. Yat turuna çıkan turistler ise verilen molalarda yüzme fırsatı buluyor. Özellikle Rus turistler ülkelerinde başlayan kışa inat, denizin ve güneşin tadına vardı.

Rus turist Maria Nossedkina, Moskova'dan geldiğini belirterek, "Ülkemde şu sıralar sıcaklık gündüz sıfır derece. Moskova'da denize girmeyi hayal bile edemezsiniz. Türkiye'ye üçüncü kez geldim. Bu hava, bu deniz ve doğa için gelmeye devam edeceğim. Türkiye'yi çok seviyorum" dedi.

Rus Andrei Leontev de ilk kez Türkiye'ye geldiğine değinerek, "Mükemmel bir hava var. Sıcaklık 30 dereceye yakın. Deniz suyu sıcaklığının ise 23 derece olduğu belirtiliyor. Bu şartlarda bu mevsimde tatil yapmak çok güzel" diye konuştu.