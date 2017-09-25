Antalya'da yasa dışı dinleme davası

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da 130 kişiyi yasa dışı dinledikleri gerekçesiyle haklarında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yeniden iddianame hazırlanan tutuklu 12 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Antalya 9\'uncu Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın duruşmasında sanıklar Gökhan T., Yavuz B., Sunal S., Rüştü Ç., Süleyman Ç., Mehmet K. hazır bulunurken, Ali K., Şenol O., Erol Ç., İsa B., Abdullah S., Adem T. ise SEGBİS ile duruşmaya katıldı. Duruşmaya, yasa dışı dinlendiklerini iddia eden eski CHP Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan, polis memuru Hikmet İskender, darbe girişiminde Ankara\'da şehit edilen polis memuru Muhammed Oğuz Kılınç\'ın babası Zeki Kılınç müşteki olarak katıldı.

Kimlik tespitinden sonra Mahkeme Başkanı Mehmet Murat Demirarslan, sanıklara iddianamede yer alan suçlamaları okudu. Sanık Erol Ç. savunmasında, üzerine atılı FETÖ/PDY üyesi suçlamasını kabul etmediğini ve 30 aydır tutuklu olduğunu söyledi. Telefonunda tespit edilen örgütün gizli haberleşme programı ByLock\'u kullanmadığını ileri süren Erol Ç., \"İstihbari dinlemeler adli dinlemelerden farklıdır. Adli dinlemelerde kuvvetli şüphe aranmakta iken, istihbari dinlemelerde basit şüphe dahi yeterlidir. İstihbari nitelikte dinlenen kişilere bilgi verilmesi suçtur. Müşteki yapılan kişiler arasında haklarında dinleme kararı alınmayan kişiler de var\" dedi.

Dinleme işlemi için mahkemeden dinleme kararı alınmadan önce bilgi notunun İstihbarat Daire Başkanlığı’na sunulduğunu, orada incelendikten sonra Teknik Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ve İstihbarat Daire Başkanlığı’nca ayrı ayrı onaylayıp mahkemeye müracaat edildiğini kaydeden Erol Ç., sistem üzerinden bu onay verilmeden mahkeme kararı için müracaat edilmesinin mümkün olmadığını savundu.

Örgüt üyeliği suçlamasını kabul etmeyen Gökhan T. de, örgütün haberleşme programı ByLock\'u sanık Asım D.\'in tavsiyesiyle telefonuna kurulduğunu öne sürdü.

Haklarında soruşturma olan bir dönemde telefonuna ByLock\'un kurulduğunu anlatan Gökhan T., \"Asım D., telefonumu aldı ve ByLock programı kurdu. Hakkımızda yakalama kararı çıkarılmıştı, ‘Program üzerinden görüşürüz’ dedi ve bu program listesinde Bülent E. vardı. Onunla birlikte 4-5 kişi daha vardı ama onları tam olarak hatırlamıyorum\" diye ifade verdi.

Sanık Adem T. ise üzerine atılı örgüt üyesi suçlamalarını kabul etmediğini, ama örgütün sohbetlerine katıldığını ve yine örgütün gizli haberleşme programı ByLock\'u Hatay İstihbarat Şube Müdürlüğü’nde çalışan polis memurunun isteğiyle yüklediğini kabul etti.

Mahkeme heyeti, sanık, avukat ve müşteki ifadelerinden sonra duruşmayı erteledi.