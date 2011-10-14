-Antalya'da yaralar sarılıyor ANTALYA (A.A) - 14.10.2011 - Antalya'da yaşanan şiddetli yağışın ardından oluşan selde 4 kişinin öldüğü, 2 kişinin ise kaybolduğu Serik ilçesine bağlı Haskızılören köyünde yaralar sarılıyor. Serik'te 46 evin hasar gördüğü Haskızılören köyünde felaketin ardından hummalı bir çalışma başlatıldı. Fatma Kutlu, Hulusi Kutlu, Hasan Bulut ve Ayşe Beşbaş'ın hayatını kaybettiği, Süleyman ve Meryem Çelik çiftinin ise sel sularına kapılarak kaybolduğu Haskızılören köyünde İl Özel İdaresi tarafından yıkılan köprü ve yolların onarımına başlandı. Devletin imkanlarını seferber ettiği köyde yollar yenileniyor, yıkılan elektrik direkleri yerlerine dikiliyor. Sel felaketinin olduğu günden bu yana iletişim sağlanamayan köye, yeni telefon hatları da çekiliyor. İl Özel İdaresi ve Türk Kızılayı'ın desteğiyle köye kurulan çadır mutfakta selzedelere 3 öğün sıcak yemek veriliyor. Sel nedeniyle birinci katı çamurla kaplanan Haskızılören İlköğretim Okulu da ekipler tarafından temizlendi. Okulun pazartesi günü eğitime yeniden başlayacağı bildirildi. Sel nedeniyle evleri yıkılan vatandaşlar ise komşu ve akrabalarında konaklıyor.