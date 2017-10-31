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Antalya'da yangın tüplerinde patlayıcı ele geçirildi

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri PKK/KCK yönelik yaptığı operasyonda, yangın tüpleri içerisine yerleştirilmiş 8 kilo 30 gram patlayıcı madde ve oyuncak arabaya konulmuş uzaktan kumanda

31 Ekim 2017 21:47

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri PKK/KCK yönelik yaptığı operasyonda, yangın tüpleri içerisine yerleştirilmiş 8 kilo 30 gram patlayıcı madde ve oyuncak arabaya konulmuş uzaktan kumandalı bomba düzeneği ele geçirdi. Olayla ilgili 11 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü TEM ekipleri, terör örgütü PKK/KCK\'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek, etkisiz hale getirilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Kepez İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesi\'nde E.Y. ile M.L.Y. ve S.Y.\'nin evlerine eş zamanlı baskın yaptı. E.Y.\'ye ait evin odunluğunda ağzı kapalı sandık içerisinde ve evin önündeki rögar çukurunda, M.L.Y ve S.Y.\'nin kaldığı evin bahçesindeki kanepeye gizlenmiş 3 adet yangın tüpü ile kahve paketlerine yerleştirilmiş toplam 8 kilo 30 gram patlayıcı madde ele geçirildi. Aramada ayrıca 2 oyuncak arabaya yerleştirilmiş uzaktan kumandalı bomba düzeneği de bulundu.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında E.Y. M.L.Y. ve S.Y.\'nin de aralarında bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye çıkarılan şüphelilerden 2\'si savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, 9 kişi tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.


 

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