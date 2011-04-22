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ANTALYA'DA YANGIN KONTROL ALTINDA ANTALYA (A.A)

22 Nisan 2011 21:34

-ANTALYA'DA YANGIN KONTROL ALTINDA ANTALYA (A.A) - 22.04.2011 - Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Emin Pehlivan, NATO'ya ait akaryakıt boru hattında meydana gelen yangının etrafının çevrelendiğini belirterek, ''Yangın kontrol altına alındı diyebilirim'' dedi. Pehlivan yaptığı açıklamada, alevlere çok sayıda itfaiye ekibiyle müdahale edildiğini belirterek, ''Yangın, kontrol altına alındı diyebilirim. Kaza veya sabotaj gibi her türlü ihtimal olabilir ama şu anda olasılıklara bakmakla değil, sadece söndürmekle uğraşıyoruz'' diye konuştu. Karayolları 13. Bölge Müdürü Ahmet Hulki Tuncer de, bölgede hiçbir çalışmaları olmadığını söyledi. Tuncer, ''Kaza, hızlı tren projesiyle ilgili müteahhit firmanın sondaj çalışması sırasında meydana gelmiş'' dedi.  Bu arada, alevler bölgedeki birkaç ağaca da sıçradı. Ancak Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeyi çevreleyerek, yangının yayılmasını engellemek amacıyla önlem aldılar. Bu arada, boru hattının delinmesine yol açan sondaj makinesinin yakınındaki borudan az da olsa akaryakıt sızmaya devam ettiği, ancak, hattın her iki yakasındaki ana vanaların kapatılarak, akaryakıt akışının durdurulduğu öğrenildi.

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