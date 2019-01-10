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Antalya'da uyuşturucu ticaretine 6 tutuklama

ANTALYA, (DHA)- ANTALYA İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı, 'uyuşturucu/uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan tutuklandı

10 Ocak 2019 20:14

ANTALYA, (DHA)- ANTALYA İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6\'sı, \'uyuşturucu/uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama\' suçundan tutuklandı.
Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Muratpaşa ilçesinde \'torbacı\' olarak tabir edilen sokak satıcılarını takibe aldı. Yaklaşık 2 ay süren çalışma sonunda uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen M.T., A.K., M.T., A.I., A.Ş., M.A. ve B.Y., baskınla gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramasında bir miktar uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.T., A.K., M.T., A.I., A.Ş., ve M.A. \'uyuşturucu/uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama\' suçundan tutuklandı, B.Y. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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