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Antalya'da uyuşturucu ticaretinden 14 kişi tutuklandı

ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan polis tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 14'ü tutuklandı

28 Şubat 2018 16:03

ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan polis tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 14\'ü tutuklandı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında \'torbacı\' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Konyaaltı ve Muratpaşa ilçelerinde yapılan eş zamanlı baskınlarda 15 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerden E.A., polisteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken 14 kişi adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği\'ne çıkarılan H.A., E.B., E.Ç., Z.A., M.N.S., P.A., M.M., Y.Y., İ.Y., H.A., H.K., M.A., B.Ö. ve Ş.T., \'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama\' suçundan tutuklandı.

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