Antalya'da uyuşturucu operasyonunda polisler çocuklarla top oynadı

T24 - Antalya'da bu sabah saatlerinde düzenlenen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 20'si kadın 52 kişi gözaltına alındı. Özel harekat ekiplerinin de katıldığı operasyon sırasında korkan çocuklara polis çocuklara top, çikolata ve simit dağıttı. Polisler operasyonun yapıldığı sırada, çocuklarla top oynadı.





Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından bugün saat 06.30'da 3 ayrı mahallede eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gebizli, Doğuyaka ve Yeşildere mahallelerinde gerçekleştirilen operasyona 119 ekip ve 447 personel katıldı. Sokak satıcılarına yönelik yapılan planlı operasyonda özel harekat, çevik kuvvet, terörle mücadele ve asayiş ekipleri görev aldı. Operasyonun tamamını kamerayla kayıt altına alan ve ekiplerin yönlendirilmesini yapan polis helikopteri mahallenin üzerinden ayrılmadı. Yaklaşık 100 evde yapılan arama çalışmalarında gözaltına alınan 52 kişi sağlık raporlarının ardından Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.



Çocuklara top ve çikolata dağıtıldı



Elleri silahlı maskeli özel harekat ekiplerini görünce çocukların korkacağını düşünen polis, dağıttığı çikolata, top ve simitlerle onların ilgisini başka yöne çekti. Çocuklarla top oynayan Toplum Destekli Polislik Bürosu ekipleri 3 saat süren operasyon boyunca mahallede gezdi. Operasyonun ardından ele geçirilen uyuşturucu miktarı ve suç aletlerinin sayımı yapıldı. Rakamların daha sonra açıklanacağı belirtildi.



