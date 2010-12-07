-ANTALYA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 26 GÖZALTI ANTALYA (A.A) - 07.12.2010 - Antalya'da, Zeytinköy bölgesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 26 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik olarak 5 aydır sürdürülen istihbarat ve takip çalışmasının ardından Zeytinköy'de sabah saatlerinde ''Süpürge 2'' adı verilen operasyon düzenledi. Terörle mücadele, özel harekat ve asayiş ekiplerinin de destek verdiği uyuşturucu operasyonuna 305 polis memuru katıldı. Polis helikopterlerinin katıldığı, köpeklerin de kullanıldığı operasyonda 26 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 304 paket esrar, 160 paket halinde 90 gram eroin, 65 paket kokain, uyuşturucu satışından elde edildiği iddia edilen 8 bin 800 lira, 800 dolar ve 700 avro ele geçirildi.