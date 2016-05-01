Antalya'da uçağın ön iniş takımı çöktü; 1 teknisyen yaralandı

Antalya'da uçuşa hazırlanan SunExpress Havayolları'na ait yolcu uçağının ön iniş takımı çöktü. Olayda bir teknisyen hafif yaralandı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Antalya’dan Almanya’nın Paderborn kentine saat 17.40’ta uçmaya hazırlanan SunExpress Havayolları’na ait Boeing 737-800 uçağının körüğe yanaştığı sırada, son kontrolleri yapan teknisyenler, burun lastiğini değiştirmek için kriko ile ön dikmeyi kaldırdı.

Lastiği değiştirirken uçağın ön iniş takımının çöktüğünü fark eden teknisyen, kendini son anda kenara atmayı başardı.

Bu sırada başını çarpan teknisyen hafif yaralandı. Adı açıklanmayan teknisyen kontrol amaçlı hastaneye götürülürken, uçak ise bakıma alındı.

Yolcuların, saat 18.00’de başka bir uçakla gönderildiği kaydedildi.