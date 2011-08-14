-Antalya'da trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı ANTALYA (A.A) - 14.08.2011 - Antalya'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Süleyman Güngör'ün kullandığı 07 SL 170 plakalı otomobil, Yüzüncü Yıl Bulvarı'nda karşı şeride geçerek, İlker Polat'ın kullandığı 07 LBK 98 plakalı cipe çarptı. Kazada otomobilde bulunan Akif Altıngöz (23) hayatını kaybetti. Araç içinde sıkışan sürücü Süleyman Güngör, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Güngör, hayatını kaybetti. Aynı araçta yaralanan Murat Metin Çelik, Metehan Coşkun, Ramazan Akiş ve Ahmet İldere ise Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazadan yara almadan kurtulan cip sürücüsü İlker Polat, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.