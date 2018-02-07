T24 LogoT24 Logo
Gündem

Antalya'da suç örgütüne operasyon: 16 gözaltı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da suç örgütüne yönelik operasyonda, aralarında polislerin de bulunduğu 8'i kamu görevlisi 16 kişi gözaltına alındı

07 Şubat 2018 14:05

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da suç örgütüne yönelik operasyonda, aralarında polislerin de bulunduğu 8\'i kamu görevlisi 16 kişi gözaltına alındı. Şüpheli polislerin, otoparka çektirdikleri araç başına menfaat sağladığı öne sürüldü.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan teknik ve fiziki takibin ardından suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Sabaha karşı yapılan operasyonda, aralarında polislerin de bulunduğu 8\'i kamu görevlisi olmak özere 16 şüpheli gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifade alma işlemi için Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne götürüldü.
Antalya Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü\'nde çalışan bazı görevlilerin, otopark işletmecileri ile belirli bir menfaat çerçevesinde anlaştığı, yasak yere park eden araçları araç başına belirli bir menfaat karşılığında çektirdikleri, bazı araçların sahipleri araç çekilmeden olay yerine gelmesine rağmen teslim etmeyerek otoparka çekilmesini sağladıkları ortaya çıktı. Ayrıca trafiği engellemediği halde geç saatlerde ara sokaklardan araçların çektirildiği, bunun karşılığında araç başına otopark sahibinden menfaat sağladıkları, görevlilerin daha fazla menfaat için mümkün olduğunca fazla araç çektirdikleri belirtildi.
Operasyonda, otopark görevlileri tarafından kamu görevlilerine, çektirdikleri araçlar ve ödenen ücretlerle ilgili notların yer aldığı çeteleler ile 1 adet ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 15 fişek ele geçirildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Bülent TATOĞULLARIANTALYA DHAANTALYAAntalya Cumhuriyet BaşsavcılığıKaçakçılıkOrganize Suçlarla MücadeleMüdürlüğüSabahaSağlıkAntalya Trafik DenetlemeAyrıcaOperasyondaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24