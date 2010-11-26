T24 LogoT24 Logo
Gündem

ANTALYA'DA ŞİDDETLİ YAĞIŞ  DEMRE (A.A)

26 Kasım 2010 02:09

-ANTALYA'DA ŞİDDETLİ YAĞIŞ  DEMRE (A.A) - 25.11.2010 -  Antalya'nın Demre İlçesi'ne bağlı Beymelek beldesinde akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağış yüzünden bazı seraları ve evleri su bastı.  Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde yağışın şiddetini arttırmasıyla beldenin içinden geçen Demre-Finike yolu kıyısındaki yağmur suyu tahliye kanalları taştı. Aşırı yağış nedeniyle kanal kıyısındaki bazı sera ve evleri su bastı. Olay yerine gelen Demre Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek iş makinaları getirerek, yağmur suyu tahliye kanallarını açtırdı.  Bu arada vatandaşların kendi olanaklarıyla evlerindeki suyu tahliye etmeye çalıştıkları görüldü. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24