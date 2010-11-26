-ANTALYA'DA ŞİDDETLİ YAĞIŞ DEMRE (A.A) - 25.11.2010 - Antalya'nın Demre İlçesi'ne bağlı Beymelek beldesinde akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağış yüzünden bazı seraları ve evleri su bastı. Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde yağışın şiddetini arttırmasıyla beldenin içinden geçen Demre-Finike yolu kıyısındaki yağmur suyu tahliye kanalları taştı. Aşırı yağış nedeniyle kanal kıyısındaki bazı sera ve evleri su bastı. Olay yerine gelen Demre Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek iş makinaları getirerek, yağmur suyu tahliye kanallarını açtırdı. Bu arada vatandaşların kendi olanaklarıyla evlerindeki suyu tahliye etmeye çalıştıkları görüldü.