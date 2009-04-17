Antalya'da servis otobüsü devrildi: 15 yaralı

Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bir mobilya firmasının işçilerini taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu, ilk belirlemelere göre, sürücü ile 1'i ağır 15 işçi yaralandı.



AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Antalya OSB'deki AHK Mobilya firmasının işçilerini taşıyan Mustafa Murat Cihan'ın kullandığı 07 DY 431 plakalı otobüs, OSB yakınındaki ana yolda sol ön tekerinin patlaması sonucu refüje çıktı. Devrilen otobüs, yaklaşık 200 metre sürüklenerek durabildi.



Kazada, aracın sürücüsü ile 15 işçinin yaralandığı, işçilerden Faruk Çakar'ın ayağının koptuğu, durumunun ağır olduğu bildirildi.



Otobüste sıkışan yolcular itfaiye ve polis ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı.



Ayağı kopan Faruk Çakar ile sürücü Mustafa Murat Cihan, Ali Rıza Andıç, Mehmet Yaman, Mustafa Çakmak, Turgut Eke, Tuncay Çakar, Rahmi Gökçe, İsa Demir ve Erhan İnan ile kimliği henüz belirlenemeyen diğer yaralılar, Akdeniz Üniversitesi ile Antalya Eğitim ve Araştırma hastanelerine kaldırıldı.

