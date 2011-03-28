-ANTALYA'DA SEÇMENLERİN SİLİNDİĞİ İDDİASI ANTALYA (A.A) - 28.03.2011 - CHP Antalya İl Başkanı Özer Ülken, 2010 yılı anayasa değişikliği referandumunda oy kullanan seçmenlerle 18 Mart 2011 seçmen askı listesinde yer alan seçmenlerin karşılaştırıldığını belirterek, 39 bin 507 seçmenin kaydının silindiğini öne sürdü. CHP Antalya İl Başkanı Özer Ülken, Muratpaşa İlçe Başkanı Ercan Erkan ile parti merkezinde basın toplantısı düzenledi. Ülken, CHP Antalya il örgütü olarak 2010 Anayasa değişikliği referandumunda Antalya'da oy kullananlar ile 12 Haziran 2011 tarihinde yapılacak Milletvekilliği Genel Seçimleri için askıya çıkarılan 18 Mart 2011 seçmen askı listelerini karşılaştırdıklarını söyledi. Yapılan inceleme ve araştırma sonucunda Antalya ve ilçelerinde referandum oymamasında oy kullanan 39 bin 507 seçmenin, seçmen listelerinden silindiğini iddia ederek, ''2010 yılı Anayasa değişikliği referandumunda oy kullanmış 39 bin 507 seçmen bir anlamda buharlaştırılmıştır'' dedi. Türkiye'de 18 Mart'ta askıya çıkan seçmen listesine göre 51 milyon 814 bin 981 kişi bulunduğunu ifade eden Ülken, referandumda oy kullanan ancak 12 Haziran Milletvekili Genel Seçimi için askıya çıkarılan seçmen listelerinde Antalya'nın Akseki ilçesinde 305, Aksu 763, Alanya 3446, Demre 205, Döşemealtı 459, Elmalı 476, Finike 725, Gazipaşa 527, Gündoğmuş 104, İbradı 69, Kaş 427, Kemer 563, Kepez 10639, Konyaaltı 3492, Korkuteli 521, Kumluca 1231, Manavgat 2554, Muratpaşa 11808 ve Serik ilçesinde de 1193 seçmenin bulunmadığını savundu. Ülken, şöyle devam etti: ''Anayasal hakları ellerinden alınmış olan 39 bin 507 seçmen hakkında ilgili ilçe seçim kurullarına itirazlar yapılacaktır. 31 Mart gününe kadar tüm seçmenlerin muhtarlıklarda asılı seçmen listelerine mutlaka bakmalarını önemle hatırlatırız. Bazı parti üyelerimiz de seçmen listelerinde silinmiş. Ya üyemizin adı silinmiş ya da oy kullanan aile bireylerinin isimleri silinmiş. Seçmen silinmesinin bilerek yapıldığı iddiasında bulunan Ülken, referandumda da 9 bin 700 seçmenin listelerden silindiğini, o zaman İlçe Seçim Kurulu ve Nüfus Müdürlüğü hakkında suç duyurusunda bulunduklarını, bu davanın da devam ettiğini anımsattı. Ülken, ''Yaptığımız tüm araştırmalara göre 39 bin 507 seçmen ortada yok. Haydi diyelim ki; 2-2 bin 500 kişi yaşamını yitirmiş, 3-4 bin kişi de yer değiştirmiş olsun, diğer seçmenler nerede? '39 bin seçmen, 1 milletvekili' demek. Bize göre bunlar, bilerek yapılıyor. Bu suçtur, hukuki yollara başvuracağız'' diye konuştu.