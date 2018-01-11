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Antalya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi (2)

ŞİDDETLİ YAĞMUR CUMARTESİYE KADAR SÜRECEK Meteoroloji Genel Müdürlüğü Antalya 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bugün sabah saatlerinde Antalya ve çevrelerinde başlayan sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın, 13 Ocak Cumartesi günü akşam

11 Ocak 2018 17:51

ŞİDDETLİ YAĞMUR CUMARTESİYE KADAR SÜRECEK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Antalya 4\'üncü Bölge Müdürlüğü\'nden yapılan açıklamada, bugün sabah saatlerinde Antalya ve çevrelerinde başlayan sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın, 13 Ocak Cumartesi günü akşam saatlerine devam edeceği kaydedildi. Açıklamada, merkez ilçeler Muratpaşa, Kepez, Aksu ve Konyaaltı\'nda halen devam eden yağışın da akşam saatlerinde doğu ilçeleri olan Serik, Manavgat, Gündoğmuş, Akseki ve İbradı\'ya kayacağı belirtildi.
Kentte bugün sabah saatlerinden saat 14.00\'e kadar Antalya merkezde metrekareye 80 kilogram, Döşemealtı\'nda 52, Finike\'de 22, Kumluca\'da 19, Demre\'de 14 ve Elmalı ilçesinde ise 9 kilogram yağış düştüğü kaydedildi. Açıklamada, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yağış anında oluşabilecek ani kuvvetli rüzgar ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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