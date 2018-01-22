Antalya'da sabah namazında Mehmetçik için Fetih Suresi

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin, Suriye\'nin Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik başlattığı \'Zeytin Dalı Harekatı\'nın zaferle sonuçlanması için Antalya\'daki tüm camilerde sabah namazında Fetih Suresi okundu, Mehmetçik\'e dua edildi.

Muratpaşa Camii\'ndeki sabah namazına Vali Münir Karaloğlu, Garnizon Komutanı Piyade Albay Tahir Savran, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Başsavcı Ramazan Solmaz, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mustafa Ünal, Muratpaşa Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Kepez Kaymakamı Hamdullah Suphi Özgödek, Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, Kültür ve Turizm İl Müdürü İbrahim Acar, çok sayıda kamu kurum ve kuruluş temsilcisiyle Antalyalılar katıldı. \'Zafer için duada buluşalım\' çağrısıyla Antalyalılar\'ın yoğun ilgi gösterdiği sabah namazında Fetih suresi okunarak, Mehmetçik için dua edildi. Sabah namazı ardından cemaate seslenen İl Müftüsü Osman Artan, Suriye\'deki harekatın basit bir harekat olmadığını belirterek, şöyle dedi:

\"Bir Çanakkale gibi, belki önde PYD, PKK ve DEAŞ var ama arkada onu destekleyen, onu kuran ve onu süren güçler var. Bu güçlere karşı yapılan bir mücadele. Ama şunu bilelim ki dünyanın her tarafındaki Müslümanlar dualarıyla bize ve ordumuza destek veriyor. Sudan, Afrika, Myanmar, Afganistan\'daki yavrularımızın ellerine Kuran alarak Türkiye\'nin zaferi için, ordumuzun zaferi için oralarda dua ettiklerini gördüğümüz zaman dünyanın her tarafındaki Müslümanların ümidinin ülkemiz olduğunu, Türkiye olduğunu hep beraber görüyoruz.\"

Mehmetçik için herkesin dua etmesini isteyen Müftü Artan, okuyabilenlerin harekat boyunca Fetih Suresi\'ni okumasını istedi. Sabah namazı ve duaların ardından cemaate çorba ikramı yapıldı.



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