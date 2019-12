Antalya'da pompalı dehşet

Antalya'da pompalı tüfekle sağa sola ateş eden adam iki kişiyi yaraladı. Polis, saldırganı evine gaz bombası atarak yakaladı.

Antalya'da gecekondusunun penceresinden pompalı tüfekle sağa sola ateş eden 50 yaşındaki Süleyman Can, iki kişiyi yaraladı. Polise teslim olmamakta direnen ve ateş etmeyi sürdüren Can, 2,5 saat sonra eve gaz bombasıyla giren özel harekat polisleri tarafından etkisiz hale getirildi.



Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki gecekondu evde oturan Süleyman Can, saat 18.00 sıralarında evinin penceresinden, pompalı tüfekle sağa sola ateş etmeye başladı. Silah sesini duyarak olay yerine gelen demir doğrama ustası 43 yaşındaki Necati Özkaya, pompalı tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu dudağından, yanındaki oto boyacısı 46 yaşındaki Hasan Papir ise alnından hafif şekilde yaralandı.



Durumun bildirilmesi üzerine Süleyman Can'ın evinin olduğu yere çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Oto tamircisi olduğu söylenen ve bir süre önce iflas ettiği küaydedilen Süleyman Can, polisin uyarılarına rağmen evinin penceresinden ateş etmeyi sürdürdü. Bunun üzerine olay yerine Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda polis sevk edildi.



GAZ BOMBASI DA ATILDI



Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne bağlı 10 polis, uzun namlulu silahlarla evin evin etrafını sararken, 4 polis memuru da cam ve kapıyı kırarak eve gaz bombası attı. Yaklaşık 20 dakika boyunca direnen Süleyman Can, içeri giren polisler tarafından yarı baygın haldeyken evden çıkartıldı. Polisler tarafından ambulansa taşınan Can, hastaneye götürüldü. Özel Harekat Polisleri operasyonun ardından olay yerinden ayrılırken, Olay Yeri İnceleme ekipleri evde inceleme gerçekleştirdi.



Süleyman Can'ın psikolojik tedavi gördüğü, zaman zaman Manisa'daki Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne gidip geldiği belirtildi. Evli ve 3 çocuk babası olduğu belirlenen Süleyman Can'ın, hastanedeki tedavisinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüleceği kaydedildi. Olay sırasında Can'ın evde tek olduğu da belirtildi.