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ANTALYA'DA POLİS ÇADIR'A İZİN VERMEDİ ANTALYA (A.A)

27 Mart 2011 21:12

-ANTALYA'DA POLİS ÇADIR'A İZİN VERMEDİ ANTALYA (A.A) - 27.03.2011 - Antalya'nın Kepez ilçesinde Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) ve Demokratik Toplum Kongresi (DTK) üyelerince kurulmak istenen ''demokratik çözüm çadırı''na polis izin vermedi. Oturma eylemi yaparak Mehmet Atay Caddesi'ni trafiğe kapatan gruba polis müdahale etti. BDP Kepez İlçe Örgütüne mensup bir grup partili, BDP ve DTK'nın ''Sivil itaatsizlik eylemi'' kapsamında ilçe örgütü önünde ''demokratik çözüm çadırı'' kurmak istedi. Bir kamyonetle partinin önüne getirilen çadırın kurulmasına polis ekipleri izin vermedi. Duruma tepki gösteren partililer, Mehmet Atay Caddesi'nde oturma eylemi yaptı. Partililerin yolu trafiğe kapatması üzerine Çevik Kuvvet ekipleri gruba müdahale etti. Eylemcileri tek tek yoldan kaldıran polis, direnen 5 partiliyi gözaltına aldı. BDP Antalya İl Başkanı İhsan Nergiz'in araya girmesiyle oturma eylemi refüjde devam etti. Gözaltına alınan partililer ise serbest bırakıldı. 

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