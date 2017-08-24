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Antalya'da PKK'dan 5 kişi tutuklandı

Mustafa KOZAK/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da PKK'ya yönelik soruşturma kapsasında 2 hafta önce gözaltına alınan 22 şüpheliden 11'i adliyeye sevk edildi

24 Ağustos 2017 13:20

Mustafa KOZAK/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da PKK\'ya yönelik soruşturma kapsasında 2 hafta önce gözaltına alınan 22 şüpheliden 11\'i adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5\'i tutuklanırken, 6\'sı adli kontrolle serbest bırakıldı.
Antalya\'da geçen 11 Ağustos\'ta PKK\'ya yönelik soruşturma kapsamında çeşitli adreslere düzenlenen operasyonda, aralarında 2 avukat ile HDP\'li yöneticilerin de bulunduğu 22 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 11\'i Emniyet Müdürlüğü\'ndeki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. H.G., M. A., Ş.A., T.A. ve A.B., nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, 6 şüpheli adli kontrol koşulu ile serbest bırakıldı.

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