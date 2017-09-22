Antalya'da Paletli Yüzme Dünya Kupası heyecanı

Tolga YILDIRIM/ANTALYA,(DHA) - ANTALYA\'da düzenlenen Paletli Yüzme Dünya Kupası Altın Final yarışlarında, 16 ülkeden 286 sporcu şampiyonluk için kulaç atıyor. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Şahin Özen, Türk sporcuların 10\'a yakın madalya kazanmasını hedeflediklerini söyledi.

Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) Paletli Yüzme Dünya Kupası Altın Final yarışları, Süleyman Erol Olimpik Yüzme Havuzu\'nda başladı. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından gerçekleştirilen yarışlarda, 16 ülkeden 43 kulüpteki 286 sporcu mücadele ediyor. Yarışlarda 7 erkek ve 6 kadın sporcudan oluşan Türkiye Milli Takımı\'nda, 2017 Paletli Yüzme Gençler Dünya Şampiyonası\'nda altın ve gümüş madalya kazanan milli sporcular Ayşe Ceren Yeşilbaş ve Muhammed Emin Bay yarışacak. Su üstü, dip, tüp, çift palet ve açık su disiplini kategorilerinde yapılan yarışlar gençler ve büyükler 50 metre ile 800 metre arasında farklı etaplarda, 4×100 metrede kategorilerinde gerçekleştirilecek. Yarışlar pazar günü Grand Park Lara Hotel sahilinde 4 bin metre açık su yarışlarıyla sona erecek.

TSSF Başkanı Şahin Özen, 5 şampiyona sonucunda kazanılan puanlamaya göre kulüplerin final ayağına katılmaya hak kazandığını belirti. Türkiye\'nin ilk defa şampiyonaya ev sahipliği yaptığını anlatan Özen, Türk sporcuların madalya kazanmasını hedeflediklerini söyledi. Sualtı sporlarında Türk sporcuların başarısına dikkati çeken Özen, \"Şampiyonada altın, gümüş, bronz toplam 5-10 madalya kazanmayı hedefliyoruz\" dedi.

Sualtı sporlarında sporcularının bu yıl kazandıkları başarının önemine değinen Özen, \"Bu yıl 2017\'nin en başarılı federasyonuyuz. Katıldığımız her turnuvada madalya kazandık. Hedeflerimiz sualtı sporlarında bütün branşlarda her turnuvada madalya almak. Sualtı sporlarını madalya kazanarak tanıtmak istiyoruz\" diye konuştu.

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