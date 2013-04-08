Antalya'da otobüs durağında cinayet

Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde 30 yaşındaki Mutlu Polat, otobüs durağında bekleyen 37 yaşındaki Şule Seçil Tengir ile 33 yaşındaki Hürrem Babaoğlan'ı pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Polat, daha sonra aynı tüfekle intihara teşebbüs etti.

Olay, saat 08.30 sıralarında Antalya Caddesi'nde meydana geldi. Manavgat'ta bir otelde çalışan Mutlu Polat,otomobiliyle Antalya Caddesi'ne geldi. Aracından inen Polat, elindeki pompalı tüfekle otobüs durağında bekleyen Şule Seçil Tengir ile Hürrem Babaoğlan'ın üzerine ateş etti. Çeşitli yerlerinden yaralanan kadınlar, kanlar içinde yere yığılırken, Mutlu Polat daha sonra aynı tüfekle göğsüne ateş etti.

Yaralılardan Şule Seçil Tengir olay yerinde yaşamını yitirdi. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Hürrem Babaoğlan ve Mutlu Polat, Manavgat Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralılardan Hürrem Babaoğlan, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. İki kadını öldüren Mutlu Polat ise ameliyata alındı. Tengir ve Babaoğlan'ın cesetleri hastane morguna gönderildi.